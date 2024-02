Mársico se reunió con intendentes de la zona por la vacante del Juzgado Federal de Rafaela

El Presidente del Concejo Municipal de Rafaela Lisando Mársico, mantuvo una reunión con los Intendentes de las localidades de San Guillermo, Suardi, Ceres, San Cristóbal y Tostado, a los fines de solicitar al Consejo de la Magistratura de la Nación, mediante una petición, llevar a cabo los procedimientos indicados por la legislación para poder concluir, en lo que al Órgano respecta, con el Concurso Nº448 destinado a cubrir el cargo de Juez correspondiente al Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, actualmente vacante. El encuentro se formalizó en la Ciudad de Ceres y también estuvieron presentes integrantes del los diferentes Departamento Ejecutivos.

El Juzgado de referencia posee competencia territorial en los departamentos Castellanos, 9 de Julio, San Cristóbal, San Martín, y quince localidades del Departamento Las Colonias. Hace cuatro años que vienen actuando diferentes jueces de otras jurisdicciones, a quienes se los fue designando a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia, a los fines de suplir la vacancia.

“Los intendentes conocedores de las realidades no solo del territorio que gobiernan sino de la geografía del departamento donde sus ciudades están ubicadas, observan con alta preocupación el avance del narcotráfico y de la narcocriminalidad, siendo este el motivo del pedido, cual es en realidad la problemática que les atañe, en relación a la vacancia”, manifestó Mársico.

“En el caso de la ciudad de Suardi, se implementó un sistema de buzón de denuncias donde las mismas fueron elevadas a la Fiscalía Federal por parte del Intendente, lo cual se acordó con el Juzgado Federal, pero sin embargo no se ha solicitado información a las autoridades municipales que tienen conocimiento del territorio, ni se ha avanzado en profundizar el tema, tampoco ha habido allanamientos, hasta el momento. En el caso de las localidades de Ceres y San Guillermo, las actuaciones de la justicia federal, son prácticamente nulas. Mientras que en Tostado (Departamento 9 de Julio), directamente no hay presencia del estamento de referencia, siendo entonces que la falta de persecución del delito de narcotráfico no es abordado como corresponde a los fines de evitar su expansión”, dijo Mársico, haciendo referencia a las opiniones de los mandatarios locales.

“En materia penal, el sistema acusatorio a través del nuevo Código procesal penal federal no se aplica todavía en la Provincia de Santa Fe, por lo que al estar vigente el inquisitivo, el juez tiene un rol preponderante en el proceso, siendo de extrema necesidad, que el Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Rafaela, posea un magistrado titular para continuar con las investigaciones en trámite” refirió el titular del órgano legislativo local.

“Considero de suma importancia el encuentro a los fines de llevar al Consejo de la Magistratura de la Nación, el reclamo y clamor de los Intendentes de los Departamentos San Cristóbal y 9 de Julio, en relación a lograr finalmente la designación de un juez federal titular para nuestra jurisdicción”, finalizó Lisandro Mársico.