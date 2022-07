El ministro de la Gestión Pública del gobierno de Santa Fe, Marcos Corach, apuntó a ciertos sectores de la oposición en los últimos dos últimos días. En particular, por la situación política que ha generado el acuerdo entre Nación y Provincia por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, por la retención de la coparticipación desde 2006.

Todo comenzó el sábado por la mañana. Desde el gobierno provincial se repartió una gacetilla en donde se indicaban declaraciones de Corach: “Parte de la legislatura está empeñada en criticar una muy buena noticia para todos los santafesinos y santafesinas. Comienzan discusiones absolutamente estériles al tiempo que tiran cifras irresponsablemente, usan frases rimbombantes como ‘Santa Fe se arrodilla ante el poder central’, sostuvo Corach y amplió: “El gobernador siempre dijo que es un proceso que se inició con Obeid, y que lo siguieron Binner y Lifschitz, el no se cuelga ninguna medalla propia, la sentencia se dictó durante el gobierno de Omar Perotti y creo que eso en definitiva es la piedra en el zapato”.

“Tendrían que haber escuchado a los intendentes y presidentes comunales que no tuvieron ninguna objeción, ni siquiera el presidente del Foro de presidentes comunales Radicales ha objetado esta sentencia judicial porque sabe que tienen que gestionar, hacer frente a las necesidades y lo que viene, viene bien”, sentenció el rafaelino.

Pero no quedó allí: al día siguiente, se remitió una nota de opinión, firmada por Corach, cuyo título era “Santa Fe cobra la deuda de la Nación: una buena noticia que quieren convertir en desgracia”.

Allí, nuevamente, apuntó a la oposición: “Desde que se conoció la noticia del acuerdo con el gobierno nacional para pagar finalmente la deuda con Santa Fe después del fallo de la Corte, una parte de la oposición ha ido variando sus cuestionamientos con frases rimbombantes y declaraciones altisonantes e irresponsables. Dijeron que el gobernador se había arrodillado ante el poder central, hablaron de que el monto de la deuda era de 600 mil millones y que por lo tanto vamos a cobrar la cuarta parte de lo que nos corresponde. Para meter más ruido, insólitamente también pusieron en duda si el acuerdo seguía firme porque se había ido el ministro de Economía de la Nación. ¿Qué tiene que ver? Se fue un ministro, el Estado sigue. Pero ese empecinamiento por enturbiar algo positivo para Santa Fe siguió. Cuando las cuestiones anteriores se fueron aclarando, el eje de la discusión se fue corriendo. Ya no se discute el monto y la tasa, porque se entiende que es una sentencia judicial, un fallo de la Corte el que decidió eso, que no se trató de una transacción entre el gobernador, el ex ministro de Economía y el presidente de la Nación”, decía el primer párrafo.

El ministro de la Gestión Pública, Marcos Corach Foto: Prensa Gobierno de Santa Fe

El acuerdo con la AFIP

Uno de los puntos que ha causado más críticas ha causado es el acuerdo con Nación para detraer el 1.9% de la coparticipación para mejorar el funcionamiento de la AFIP. De hecho, había generado que el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, saliera a decir que Perotti les había “mentido en la cara”. Corach destacó el llamado y el pedido de disculpas en lo personal, más allá de lo político.

Tras anticipar que la homologación de la Corte (y no de la Legislatura) saldría en unas tres semanas, agregó: “Pero los que pretenden meter ruido y bajarle el precio a este logro conseguido durante la actual gestión de Omar Perotti, se las ingenian para continuar. Cuando las anteriores dudas fueron resueltas y explicadas, ahora el nuevo capítulo de estos cuestionamientos de la oposición es el convenio que queremos firmar con la Afip. Aclaro que el gobernador no firmó nada todavía, sólo se comprometió a suscribir un convenio de financiamiento y colaboración dentro de los 30 días hábiles posteriores a esa firma, y que este sí tendrá que ser refrendado por la Legislatura. Si no lo aprueba, no tendremos ese convenio, no va a regir, más allá de su conveniencia para la provincia. Y no es cierto que ya nos podrían empezar a detraer fondos de la coparticipación. No se puede, porque es un convenio que no está vigente hasta tanto no esté firmado y no tenga la aprobación legislativa”.

Corach resalta que “ya lo han suscripto en iguales condiciones otras 22 provincias, sólo falta La Pampa, y hasta Ciudad de Buenos Aires, que es gobernada por la oposición al gobierno nacional. ¿Cuál es la razón por la que todas esas provincias tienen un acuerdo de reciprocidad con Afip? ¿El resto de los gobernantes son tontos, les gusta tirar la plata? No. Seguramente porque permite contar con información sensible en términos impositivos y mejora el perfil tributario de cada distrito. Santa Fe es el corazón productivo de la Argentina, tiene empresas que manejan muchos recursos, que exportan e ingresan divisas al país y tener información va a mejorar la recaudación. Por eso extraña que hace una semana que tenemos una buena noticia para los santafesinos y santafesinas, como es empezar a cobrar concretamente un dinero por el que empezó la gestión administrativa el ex gobernador Jorge Obeid hace 20 años, y se empeñan en criticarla y en crear incertidumbre, para en definitiva transformarla en algo malo, inconveniente”.

“Pareciera que hubiéramos perdido el juicio en lugar de haberlo ganarlo. Y ese empeño no es sano para la democracia, para la política y para la provincia. ¿Qué les preocupa tanto, que no se pudo cobrar hasta ahora, que se empieza a cobrar durante la gestión de Omar Perotti? Si ni siquiera se va a percibir todo en 2022 y 2023. Lo va a cobrar la provincia de Santa Fe y los municipios y comunas, que no tienen objeciones, porque saben que tienen que gestionar y hacer frente a las necesidades y a lo que viene. Ahora tenemos que ver cómo se instrumenta porque a medida que el gobierno reciba los bonos van a ser transferidos inmediatamente a cada uno de los municipios y comunas para hacer obra pública nueva. ¿Creemos que con esto se termina la pelea por más federalismo? No. Vamos a seguir discutiendo ante el gobierno central todo lo que sea necesario. Nos vamos a plantar todas las veces que sea necesario, y vamos a reclamar por todo lo que corresponda. Pero por ahora celebremos este logro de la provincia y no lo enturbiemos con cuestionamientos raros. Se trata apenas de poner delante de cualquier análisis, cómo se beneficia primero a la gente y cómo le gestionamos mejoras concretas. Ese es el sentido último de la actividad política y por ese camino, seguiremos transitando”, cerró Corach.