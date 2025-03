Lisandro Enrico: “al Presidente Milei le importa muy poco que la gente se mate en las rutas nacionales”

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, disparó munición gruesa hacia el presidente Javier Milei, al afirmar que “le importa muy poco que la gente se mate en las rutas nacionales”. Las declaraciones se dieron en Rafaela, luego de la inauguración del primer tramo del pavimento del Camino Público N° 6, que une el área industrial con el desvío de la Ruta Nacional 34 y de conocerse que la Nación definitivamente no llevará a cabo obras de mantenimiento.

Enrico viajó insistentemente a Buenos Aires a realizar gestiones ante la Nación. En el último encuentro, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos le había asegurado que habría un plan de mantenimiento, que incluía la ruta nacional 34, cuya transformación en autopista quedó detenida. Pero, recientemente, Vialidad Nacional dio a conocer que daba por concluidos los contratos en todas las rutas nacionales.

Cuando se le consultó sobre cómo venían las gestiones por la ruta 34, Enrico no se guardó nada: “no hubo ningún avance. La verdad que es un Gobierno Nacional que le importa muy poco lo que pase en el interior, por no ser grosero y decirte lo que realmente pienso. Hemos hecho 12 viajes a Buenos Aires, había un compromiso firmado y escrito el 25 de junio de 2024 en la Casa Rosada, para reparar esta Ruta 34 y el viernes pasado salió una nota donde directamente ordenan paralizar todos los contratos, todos los trabajos, respondió.

“Una vergüenza atender a un Gobierno Nacional que solamente se preocupe por viajar a Estados Unidos, que no sepan lo que pasa de la General Paz hacia afuera. No tienen un índice de la realidad y realmente al Presidente Milei le importa muy poco que la gente se mate como se mata en las rutas nacionales. En Santa Fe, con 2.685 kilómetros de rutas nacionales, hay un muerto cada 19 kilómetros por año, por estadística”, dijo.

Un colega le consultó por el comunicado de Vialidad Nacional, dado que indicaba que algunas obras seguían. “Todo sarasa, mentira. Yo quiero ver las máquinas reparando. Mienten. Yo cuando veo la máquina voy a reconocer, pero la verdad que la ruta 34, estas reparaciones, hace más de nueve meses que estaban comprometidas. Y si no pueden reparar la ruta, el Gobernador Pullaro lo fue muy claro, si no pueden, no saben, no quieren, que la ceden a la provincia para que nosotros le organicemos un esquema de mantenimiento”, sentenció.

“Cuando compramos un paquete de galletitas, pagamos un impuesto que es el IVA para la obra pública. Cuando vamos a cargar un litro de diésel o de gasoil, estamos pagando un impuesto a los combustibles que es para reparar ruta. El campo aporta miles de millones de pesos, para reparar rutas a través de retenciones. Pagamos impuestos a las ganancias... Entonces no puede ser que esa plata se use para tener el dólar a 1200 o a 1100, porque eso tiene un destino específico que es reparar rutas, y no porque es un capricho de la Legislatura, sino porque eso evita, como en todos los países, que se conviertan en trampas mortales”, culminó .