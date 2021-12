Siguen las repercusiones por lo acontecido el pasado sábado, por la madrugada, en Esperanza, cuando un menor de 15 años fue sorprendido por el dueño del auto que intentaba robar y fue obligado -machete en mano- a devolver las cosas y a pedir perdón frente a una cámara de seguridad. Grande fue la sorpresa cuando el lunes, luego de que se viralizaran a nivel nacional las imágenes, el denunciado fuera él.

En declaraciones a Telenoche, por Canal 3 de Rosario, contó lo sucedido: “yo lo corro dos manzanas. En bicicleta, porque soy un hombre grande de 55 años”. Y contó que “cuando lo alcanzo, él saca lo que yo creo que era una faca y me tira dos puntazos. En realidad, era un destornillador. Cuando le pego un planazo, se le cae”.

“Siempre le di de plano con el machete. No sabía que era una criatura. Recién me di cuenta cuando le saqué la capucha y me di cuenta que era una criatura”, agregó.

“Según la Justicia hice todo mal. Si tengo que pagar, pagaré”, comentó. “El domingo vinieron los policías y me dijeron ‘está bien lo que hiciste, pero te vas a ver en un apretón bravo. Nosotros no le podemos hacer nada’”, agregó

“La madre del joven fue a pedirle disculpas a su casa: “Un amor, la madre. Me pidió disculpas y todo. Ahora me denuncia. Lloraba como una criatura, hasta lástima me dio. Me denunció porque el pibe es menor y porque dice que le robé la bicicleta.

“Cuando vengan a robar, sacaré las cámaras, porque no sirven de nada. Le daré las cosas o le preguntaré cuántos años tiene. Si tiene 17, vas preso vos”, concluyó.