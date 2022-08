Jorge Muriel tras la aprobación de la Emergencia Vial: “Hay un sector de los concejales que solo le interesa la crítica”

Luego de la aprobación de la Ordenanza que declara la Emergencia en Seguridad Vial por parte del Concejo Municipal, el secretario de Gobierno y Participación de la Municipalidad, Jorge Muriel, evaluó la sesión que se desarrolló el jueves.

El funcionario explicó que esta normativa posibilitará “incorporar vehículos, personal, alcoholímetros, celulares inteligentes, impresoras para labrar actas, cámaras para hacer fotomultas”. En diálogo con FM Galena, indicó que las camionetas, motos

Críticas de Lisandro Mársico

El Concejal Mársico comenzó su exposición, en el Concejo Municipal, manifestando que la emergencia en seguridad vial que solicita el Departamento Ejecutivo Municipal es el claro ejemplo de un fracaso absoluto en materia de tránsito como política de estado del Municipio en todos estos años.

“Hace más de treinta años que el mismo color político gobierna la Ciudad, pero lo más grave que hace once que está el mismo Intendente al frente de la Ciudad y continúan sin encontrar una solución, o no quieren o no son capaces de generar acciones concretas que terminen con esta seguidilla de accidentes, lesionados y muertes” sostuvo el concejal demoprogresista.

“Es el resultado de un conjunto de medidas desacertadas y la no aplicación de las ordenanzas y decretos que ya están vigentes pero no se cumplen o se llevan a cabo a medias. Los instrumentos legales se deben aplicar con dureza y firmeza y no de manera tibia”, fustigó con dureza Mársico.

Luego citó las normas de tránsito locales y nacionales, analizó varias de ellas y denunció las que vigentes no se cumplen, como por ejemplo la Ordenanza Nº 5016 que impone la utilización de radares móviles en la Ciudad, o la Nº4739, que data del año 2015 y nunca intentaron poner práctica, la cual habla de una Zona 20 de circulación, a su vez, manifestó la aplicación a medias de la ordenanza del casco, mediante la cual se debe retener las motos conducidas por personas que no lo llevan colocado.

También hizo especial mención a la cantidad de vehículos que circulan por la ciudad 103.999 unidades, acotando que si no se posee un transporte público amigable y eficiente para los usuarios, la gente van a seguir prefiriendo trasladarse de otra manera y añadió la falta de una política clara de fomento del uso de la bicicleta; bicisendas destruídas, recorridos incompletos, falta de estacionamientos para bicicletas, no aplicación de zonas de reducción de velocidad por parte de vehículos, que tiendan a proteger al ciclista, entre otras, son las grandes deficiencias.

El edil Lisandro Mársico enumeró todas las ordenanzas presentadas y aprobadas en el Concejo de autoría de la oposición en materia de seguridad vial y tránsito, haciendo especial mención al Jefe de Gabinete Marcelo Lombardo, quién había dicho que la oposición no tenía iniciativas, por lo que, al mismo tiempo expresó, en alusión al funcionario que cuando fue concejal, hace unos años atrás “no le sobraron los proyectos legislativos”.

En una hábil referencia citó dichos de Cecilia Arena, Ministra de Gobierno de la Provincia, en relación al Decreto del Gobernador que autoriza a la policía a retener motos cuyos tripulantes no puedan acreditar su dominio, lo que arrojó como resultado la reducción de los delitos perpetrados en este tipo de vehículos en la ciudad de Santa Fe, por lo que Mársico interpelando al Intendente Municipal, les pidió la misma dureza sobre todo con la aplicación de la norma por el no uso del casco, lo cual a su entender, daría resultados alentadores en ese sector de la población que se resiste a llevarlos colocados, tildando de asesinos al volante a los padres que cargan a sus hijos en las motos sin ponerles el casco protector.

“Las medidas para terminar con la accidentología son los duros y sostenidos controles y el desincentivo del uso de los vehículos, estimulando el traslado de las personas por otros medios, medidas que son poco simpáticas y de las cuales la actual gestión municipal, está claro que no desea pagar el costo político. Esta emergencia que se votó hoy en un parche a soluciones de fondo que faltan”, expresó el concejal pedepista.

Voto negativo de Ceferino Mondino

“Nuestra postura no es decir que NO, sino actuar con profesionalismo y seriedad frente a un tema tan delicado, que a juzgar por las estadísticas presentadas por el OBSERVATORIO VIAL, tiene muchas falencias”, dijo Mondino en un comunicado de prensa, que se transcribe a continuación

Debemos buscar que el Estado sea eficiente y responsable, más aún, cuando busca solucionar problemas comunes de la gente con los recursos del pueblo.

Los políticos debemos APRENDER a fundamentar ante los ciudadanos, todas nuestras acciones.

Los accidentes no están relacionados estrictamente con una cuestión de inversiones, Rafaela siempre ha sido una ciudad pujante, con muy buena infraestructura.

Por otra parte, la dotación de personal de Control Público ha crecido mucho.

Sería importante, que el Poder Ejecutivo presente un resumen de todo lo que ha INVERTIDO en Infraestructura vial, equipamiento y personal en los últimos 6 años de gestión, sabiendo que hay continuidad POLÍTICA.

Si tomamos como referencia el INFORME PRESENTADO por el Observatorio Vial, todo indica que fue empeorando notablemente, lo que significa, que los diagnósticos y el Plan de acción no fueron certeros.

Solicité oportunamente por escrito, el PLAN DE ACCIÓN que debería acompañar este pedido con un cronograma de las etapas de implementación a corto y mediano plazo, los órdenes de inversión y los flujos de caja previstos, esa información nunca llegó. Sólo presentaron una ordenanza precaria, carente de todo análisis profesional, llena de informalidades, con pedidos aislados de compra en equipamiento y la facultad de redireccionar partidas presupuestarias de forma unilateral, con la sola OBLIGACIÓN de INFORMAR al Concejo de estas acciones.

Para un pedido de esta magnitud, deberíamos haber recibido un Proyecto armado, con fundamentos claros y avalados por un estudio científico.

Que se puede atacar y mejorar esta situación, ¡no tengo dudas! Y lo debemos hacer, porque nos jugamos el futuro. ¡Acá los que están en peligro son nuestros JÓVENES!

Lo que genera dudas, no es el MOTIVO, sino las FORMAS.

Dejamos claro, que el futuro planteo del Oficialismo de que la oposición está TRABANDO en el Concejo la posibilidad de atacar esta emergencia que sacude a los rafaelinos, no es real.

Una posibilidad, es que nos hagan responsables de las muertes que puedan ocurrir en cuestiones de tránsito. Algo muy bajo y absolutamente alejado de la realidad.

Esa no es nuestra posición, acá lo que pedimos es tratar de hacer las cosas de forma responsable y profesional, dando transparencia al uso de los fondos y siendo EFICIENTES en las acciones a tomar para solucionar esta situación.

HAY ALGO QUE QUEDA CLARO, la POLÍTICA VIAL implementada hasta el momento, fue ERRÁTICA E INEFICIENTE. Las estadísticas presentadas así lo confirman.

Estas contrataciones directas y estas improvisaciones, no las entendemos como transparentes.

Utilizar como “CAUSA NOBLE”, una Emergencia Vial en Rafaela, con el solo objetivo de manejar FONDOS DISCRECIONALMENTE, roza con un estado de desequilibrio emocional o intereses espurios de quienes la proponen.

Acá lo que FALTA es GESTIÓN y CONDUCCIÓN.

La respuesta de Muriel

Con respecto a las críticas que se expresaron durante la sesión, dijo que “lo más importante es la sanción de Ordenanza, la herramienta que necesitamos, y por eso la solicitamos. Las críticas molestan cuando no tienen sentido o fundamento”.

“Se discute solamente por la oposición y no se valora todo lo que se está haciendo para generar políticas que pueden ayudar en este momento. Son críticas relacionadas al año electoral 2023″, argumentó Muriel.

Sobre el voto negativo de Ceferino Mondino al proyecto, expresó que “las declaraciones del concejal me parecieron desacertadas porque no estuvo el día que presentamos los resultados del Observatorio. Allí marcamos el creciente número de accidentes, y eso nos obligaba a tener una herramienta que nos posibilite, en lo administrativo, la compra de elementos para trabajar en la temática. Además, se maneja con datos erróneos que no sé de dónde los extrae”.

Por otro lado, analizó las declaraciones de Lisandro Mársico y señaló que “hace su show como siempre, y critica al Intendente diciendo que la gestión fracasó, cuando el tránsito es un problema a nivel mundial. Y si miramos el uso del casco, marca que una política sostenida de 2012 hasta ahora, incrementó su utilización en casi 8 puntos”.

Responsabilidad individual

El Secretario volvió a insistir en la importancia de las conductas individuales: “Hay una responsabilidad que está fallando. Nosotros como Estado seguimos trabajando. Reitero, no alcanza. Por eso generamos herramientas. Nada alcanza si no tenemos en cuenta la responsabilidad de cada conductor”.

Asimismo, remarcó: “Hay un sector de los concejales que solo le interesa la crítica. Nosotros seguimos adelante con nuestra política de seguridad vial, que es a largo plazo porque el objetivo es plantar una semilla para que esto se sostenga en el tiempo”.

Finalmente, valoró la importancia de “trabajar todos los días, porque así se construye el futuro y la ciudad que queremos”.