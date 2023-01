En Rafaela hay 87 chicos que terminaron un nivel de educación y no se anotaron en el siguiente

En la mañana de este martes, se reunió la Mesa Territorial Educativa de Articulación para dar a conocer los resultados del programa “Todas las chicas y los chicos en la escuela aprendiendo”. El mismo implica un entrecruzamiento de datos de un nivel educativo con el siguiente, para detectar qué alumnos no se anotaron para continuar. En ese marco, detectaron a 87 niños que no hicieron esto. A partir de ahora, se trabajará con los gobiernos locales para avanzar este tema.

En los listados de estudiantes que terminaron sala de 5 que no se inscribieron a primer grado aparecen 70 chicos. Y que terminaron 7mo grado y no se inscribieron en primer año, otros 17.

Rosario Cristiani, Secretaria de Gestión Territorial del ministerio de Educación, indicó que “hemos construido información entre fines de noviembre y diciembre y ahora en enero hemos hecho llegar los listados finales de los alumnos que egresaron de sala de 5 y de 7° y no se anotaron en 1° grado y en el 1° año de la secundaria, respectivamente. Estamos muy satisfecho, porque hemos dado grandes pasos. Cuando empezamos la tarea, teníamos chicos sin anotar en las 365 comunas. Y ahora tenemos 144 localidades que no tienen chicos no inscriptos. Y hay otras 50 en donde tienen entre 1 y 3 alumnos que no se anotaron”.

“En la provincia tenemos un padrón de 36.000 alumnos que terminaron 7° grado y el 87.39% ya inscripto. Eso nos arroja una diferencia que dividimos en dos categorías: unos 4200 alumnos que prometieron inscribirse en alumnos y la mitad de ellos, las escuelas no pudieron dar cuenta sobre ellos. Ese es el universo sobre el que trabajamos”, agregó.

¿Por qué no se inscriben? “Hay varios motivos. Uno de ellos, es el cambio de distrito. Algunos se mudan. Si tenemos esa información confirmada por los gobiernos locales, podemos lograr el cruce de la información”, completó

Cristiani afirmó que “el sistema educativo provincial tiene las vacantes necesarias y suficientes para albergar a todo chico que egresa de 7° grado. A veces hay cuellos de botellas, pero no es un problema sistémico. Esto es muy importante”.

“En la Región III, que es la que tiene como sede Rafaela,