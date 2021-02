A partir de este lunes 1º de febrero y en función del retorno del transporte público con el comienzo del ciclo lectivo, estudiantes y docentes de todos los niveles y de educación no formal, podrán tramitar el Boleto Educativo Gratuito y Universal (BEGU), un beneficio que otorga la Municipalidad de Rafaela para garantizar el derecho a la educación en nuestra ciudad.

Si bien aún no está confirmado, el regreso de los minibuses a las calles sería el miércoles 17 de febrero, después del fin de semana largo de carnaval. Ese día, los chicos que deben recuperar el proceso educativo del año pasado (que no entregaron o no hicieron bien los trabajos) deberán retomar las actividades.

¿Cómo saco el BEGU?

El beneficio tiene validez durante el año en el que se otorga venciendo cada 31 de diciembre, de acuerdo a la Ordenanza N° 5.022 y garantiza los boletos necesarios para acceder a los establecimientos educativos, considerando las distintas categorías determinadas por el ciclo escolar, régimen de cursado y tipo de beneficiario.

El sistema permite gozar el beneficio de una cantidad mensual de viajes, de lunes a viernes o lunes a sábado, con un límite diario (2 o 4). La tarjeta permite un uso mixto, como boleto educativo y como usuario general, dando la posibilidad de cargar saldo para realizar viajes por fuera de los parámetros del beneficio abonando el costo del pasaje de tarifa plana.

Para iniciar el trámite se debe ingresar a la página web del municipio, sacar el turno y descargar la planilla para su posterior certificación en el establecimiento educativo. El formulario impreso deberá ser firmado por la autoridad del establecimiento educativo validando su condición de alumno regular o docente activo.