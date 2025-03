Con más propuestas y mayor participación, arrancan los Talleres Barriales 2025

El Gobierno Municipal de Rafaela lanzará en abril el programa Talleres Barriales 2025, con una versión renovada que incluirá más actividades y una oferta ampliada en todos los barrios de la ciudad.

Así lo explicó Marcia Tamagnini, coordinadora de Participación Ciudadana y Vecinales: «Este año realizamos una convocatoria para recibir nuevas propuestas con el objetivo de fomentar la participación ciudadana, tal como lo solicitó el intendente Leonardo Viotti. Esto se refleja en los talleres y en los festejos barriales, que ya tienen fechas programadas hasta el 11 de abril».

Tamagnini confirmó: «El programa Talleres Barriales comenzará en la primera quincena de abril y aumentaremos la cantidad de talleres a tres por barrio, cuando antes eran dos, siempre que la vecinal lo permita».

“Tenemos 237 inscriptos, una cifra muy superior a la del año pasado, cuando hubo 74 talleres con la misma cantidad de profesores. Actualmente estamos en el proceso de selección de docentes que estarán a cargo del dictado de los cursos”, agregó.

La coordinadora detalló: «Este año contamos con 39 propuestas, entre ellas artes visuales, artes escénicas (una de las innovaciones para este ciclo), música, espacios corporales, actividades circenses, artesanías y manualidades, ritmos latinos y zumba, jardinería tradicional y terapéutica. Son actividades pensadas para todas las edades».

Además, destacó: «Cada propuesta es elegida por los vecinos. Nosotros les presentamos las opciones y ellos seleccionan las que prefieren a través de los canales dispuestos por cada vecinal, especialmente en redes sociales».

“Hasta ahora, no todos los 41 barrios de la ciudad contaban con talleres barriales, ya que quienes no tenían sede vecinal no podían acceder a ellos. Este año decidimos que todos los barrios tengan esta posibilidad, dado que muchas actividades pueden realizarse al aire libre o en espacios comunitarios cercanos y reconocidos dentro del barrio”, explicó.

“En 2024, se realizaron talleres en 35 vecinales, con alrededor de 3.000 asistentes. Muchos continuaron durante el verano, porque la gente necesita salir de sus casas y realizar actividades. Desde el Gobierno municipal potenciamos estas iniciativas para fortalecer la comunidad”, concluyó Tamagnini.