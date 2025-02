Claudia Masin en Tiza y Karbón

La reconocida escritora y psicoanalista chaqueña visitará el espacio cultural de Bv. Lehmann 683, el viernes 28 de febrero y sábado 1 de marzo. Llega por primera vez a Tiza y Karbón con dos propuestas, una Charla abierta y un Taller de escritura. Ambas actividades cuentan con el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura.

La visita de Masin se enmarca en una serie de propuestas culturales en torno a la palabra escrita, que el espacio cultural ha organizado para el primer trimestre del 2025.

“Consideramos que apostar a la palabra en tiempos de violencia y discursos de odio, juntarnos a leer, escribir, reflexionar y producir, desde nosotros mismos pero de forma comunitaria, es un aporte valioso que podemos hacer a la ciudad, como espacio cultural”, cuentan desde la organización.

Charla abierta

Se propone un acercamiento a la obra poética de Claudia Masin a partir de compartir textos de “La siesta”, recientemente reeditado en formato especial con QR que lleva al audiolibro, y de “Curar y ser curados”, reeditado por cuarta vez. La autora e Iván Tritten, conocedor de la obra de Masin y amigo personal de la misma, dialogarán para abrir las obras al público, propiciando también el intercambio con él. La entrada será libre y gratuita.

Taller

“Donde no hay ternura hay maltrato”, escribía el psicoanalista Fernando Ulloa. Vivimos en una sociedad en la que impera la crueldad, donde se naturaliza día a día la falta de sensibilidad ante el sufrimiento de le otre, el individualismo, la ferocidad. La poesía propone, ante esto, una mirada revolucionaria en relación a la realidad y a les otres: una mirada amorosa y compasiva, que intenta estar atenta a “todo aquello que no soy yo”, que intenta -incluso- fusionarse con ello. En este taller se trabajarán las relaciones entre ternura y poesía a partir de textos de poetas contemporáneos como Franco Rivero, Andi Nachon, Javier Roldán, Claudia Prado, Osvaldo Bossi, Sonia Scarabelli, Diana Bellessi, etc. Poemas donde se manifiesta un modo de relación con el/la/le otrx y con el mundo que construye y sostiene lazos de solidaridad, amor, amistad, lazos de amabilidad y hospitalidad. La modalidad del Taller será gratuita, con inscripción previa al 3492 649155.

Sobre Claudia Masin

Nacida en Chaco en 1972, y actualmente radicada en Córdoba, Claudia Masin es escritora y psicoanalista. Textos suyos han sido traducidos al francés, inglés, sueco, portugués e italiano. Ha participado en lecturas, festivales y encuentros de poesía en su país de origen y otros como España, EE.UU., Chile y Uruguay. Entre sus obras destacan: La plenitud (Hilos Editora, 2015), La siesta (Múltiples editoriales, 2016), Curar y ser curados (Las Furias, 2022), La mujer maravilla y yo (Caleta Olivia, 2022).