La Jueza de Investigación Penal Preparatoria Cristina Fortunato aceptó adelantar la declaración de una persona involucrada en la causa de una asociación ilícita que, según la Fiscalía, encabeza Evelio “Yiyo” Ramallo.

Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que en las últimas jornadas, esta personas recibió diferentes amenazas (de forma personal o a través de sus hijos) para modificar su declaración, en este caso, a favor de Ramallo. También le habrían ofrecido dinero.

Los diferentes abogados defensores se mostraron en contra del pedido del Dr. Nicolás Stegmayer. Entre otros planteos, dijeron que no es una víctima, sino alguien que está imputada, que lo que sólo se pretende es resguardar el testimonio y no a la persona y que la policía, que resguarda su integridad física, no atestiguó lo mismo que ella.

Lo cierto es que, para que se lleve a cabo esta audiencia, nuevamente se llevó a cabo un importante corte de calles en las inmediaciones de Tribunales, tal cual como había ocurrido hace un mes. Pero, a diferencia de aquella oportunidad que fue de forma sorpresiva, en esta oportunidad, hubo un aviso a la población de lo que sucedería.