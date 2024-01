Carta abierta de un abogado de Hersilia al presidente Javier Milei: “me toca quedar sin empleo, con una hija menor con discapacidad”

En las últimas horas, una carta abierta de Lucas Emanuel Astudillo, un abogado oriundo de Hersilia (departamento San Cristóbal), dirigida al Presidente Javier Milei. ¿El motivo? Contarle que, pese al esfuerzo de haber llegado a recibirse tras un humilde origen, se quedó sin trabajo en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo.

Publicada en las redes del sitio colega CeresCiudad.com y fechada este 25 de enero, Lucas publicó esta “carta abierta al Presidente de la Nación”, la cual transcribimos a continuación:

”Con todo el respeto que se merece, por la investidura que representa, ya que ha sido elegido en un proceso electoral democrático, para ser el Presidente de los Argentinos, y en tal sentido mi presidente, me dirijo respetuosamente a su persona a los fines de darme a conocer.

“Mi nombre es Lucas Emanuel Astudillo, nacido en un pequeño pueblito del norte de la Provincia de Santa Fe, llamado “Hersilia”. Pueblo pequeño pero de corazón grande. Siempre de adolescente soñaba con ser abogado. Siempre estaba en mi mente, la idea de poder ayudar al prójimo a hacer justicia, a que se le reconozcan sus derechos, cuando miraba en la televisión de mi casa, ciertas situaciones que me dolían, porque sentía que en muchas situaciones no se hacía justicia por los mas pobres, los indefensos. Tal era mi deseo, que aun sin haber comenzado a estudiar, ya leía libro de derecho, historia y ética ciudadana.

“Con esa ilusión, me vine a estudiar a la ciudad de Santa Fe, ya que aquí se encuentra nuestra querida y gloriosa Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, reconocida como una de las mas prestigiosa de la Argentina, Latinoamérica y el mundo. Llegué con la ilusión, que llega todo joven que viene desde el interior, y se topa con la gran ciudad, lleno de miedo e incertidumbre.

“Ingresé a estudiar en dicha facultad, con las ilusiones y esperanzas de convertirme en abogado, para de esa manera formarme profesionalmente y buscar un futuro próspero para mí y para mi familia.

“Todo aquel que me conoce, sabe que nunca viví, ni del estado, ni de la política. Siempre la tuve que remar sólo, y con la ayuda de mi familia. Pero siempre trabajando en varios lugares para poder terminar mis estudios. Por cierto, no me avergüenza decir, que cuando comencé a estudiar, tuve que trabajar vendiendo perfumes en la peatonal de la ciudad de Santa Fe, después en una YPF, hasta que logré ingresar a un estudio jurídico, y eso me abrió las puertas para poder posteriormente prestar mis servicios para varios estudios de dicha ciudad. En total he trabajado para 8 estudios jurídicos, los cuales me han formado en conocimiento y experiencia y a quienes les voy a estar eternamente agradecido.

“Siempre trabajé y aposté al sector privado, logrando tener incluso mi propio Estudio, compartido con colegas amigos, pero siempre me desempeñé en el ámbito privado, como profesional liberal.

“En el mes de Junio de este año 2023, se dio la posibilidad de ingresar a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Un lugar soñado para mi, ya que eso me permitiría iniciar una carrera administrativa dentro de esa área, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación. Ahora llamado de Capital Humano.

“Me preparé, estudié mucho, para ingresar. Rendí teórico, pase un examen psicotécnico, los exámenes preocupacionales, presente todos mis antecedentes laborales en la materia, título universitario, curriculum vitae, antecedentes de cursos realizados, y toda la documentación necesaria para ocupar el puesto al que aspiraba.

“En el mes de Agosto fueron las entrevistas con Recursos Humanos, y luego de esperar, en Septiembre me confirman que había quedado seleccionado para ingresar como “abogado audiencista de Comisión Médica nro.40 de Santa fe”. La verdad que teníamos una alegría bárbara con mi esposa, porque era un sueño que venía buscando, y ella siempre me acompañó en ese sueño. Además de saber que ese empleo me daba un poco de tranquilidad y estabilidad monetaria, ya que en el sector privado la profesión se estaba poniendo compleja.

“Mi intenciones sólo eran las de trabajar, las de poder ingresar al Estado, para aportar desde mis humildes conocimientos, la experiencia que uno adquiere en la práctica del sector privado. Aportar ideas para mejorar, cambiar, y todo lo que sea necesario para brindar un buen servicio del Estado a todos aquellos trabajadores, que se sometan al proceso administrativo de Comisiones Médicas. Porque uno, que estuvo varios años como yo luchándola en el sector privado conoce muy bien cuales son las falencias que se pueden cambiar, mejorar. Quien mejor, que alguien que viene desde afuera e ingresa al Estado, puede manifestar que cosas pueden mejorar. Y ese era mi objetivo. Aunque yo entiendo a la gente que dice “que muchos entran al Estado para calentar una silla”. No lo voy a negar. Pero no es mi caso. Todos aquellos que me conocen, saben que no es así. Incluso pueden pedir referencia de todos los lugares, clientes, clubes, asociaciones civiles centros de jubilados, cooperativas, etc a quienes he asesorado siempre, y de manera desinteresada.

“Lamentable hoy me tocó a mi. Me comunicaron que quedé sin empleo. Y así con esa alegría que le di la noticia a mi Esposa y a mi bebé, hoy les tengo que decir que ya no cuento con este empleo. Lastimosamente y con un dolor profundo en mi alma, me duele que no haya Ud, y su equipo evaluado cada caso en particular, como Ud manifestó en varios medios de comunicación que los iba a hacer. Incluso me han dejado sin trabajo, sin tener un poco de empatía, que tengo una hija con discapacidad, cuyo cuidado hoy en día es muy costoso, y que éste empleo me permitía dormir, tranquilo, porque como todo padre uno no quiere que a su hijo le falte nada. Pero bueno…no sé si ud podrá comprender mi dolor, porque no tiene hijo. Y no es una ofensa lo que le estoy diciendo, sólo quiere que me comprenda lo que siente cada padre, que vuelve a su hogar y debe decirle a su esposa e hijos que ha quedado desempleado.

“Sinceramente Presidente, es una realidad que duele y mucho, porque los que me conocen saben muy bien, todo el empeño, el sacrificio, el estudio, la responsabilidad y dedicación que siempre le puse a todas las cosas que hice laboralmente.

“Hoy me toca perder a mi, por ese odio que genera la política, que tildan a todos y meten a todos en la misma bolsa. Hablan de los ñoquis en el estado, pero les puedo asegurar, que en mi lugar de trabajo no hay lugar para los ñoquis. Mi horario de trabajo era de 08h a 16hs. y yo ingresaba a las 7.30, para que me dé tiempo de acomodar los expedientes y sentarme a trabajar con todas las condiciones listas para comenzar. Incluso me quedaba fuera de horario, hasta las 17, revisando que todo el trabajo se haya entregado en correcta forma. Asimismo, mis compañeros, que trabajan en otras comisiones médicas, del resto del país, como CABA, Mendoza, Chaco, Posadas, Córdoba, Neuquén, Santa Fe, Ushuaia, y el resto del país, la verdad, que el compañerismo que hay es increíble, y el trabajo en equipo, mucho más. Siempre atentos y dispuestos a darte una mano. En el poco tiempo que estuve, puedo afirmar que fue así.

“Desde mi ingreso hasta el día de la fecha, me han recibido y tratado muy bien, tanto mis jefes, mi capacitadora: PAULA ACIAR, a quien les doy eternamente las gracias por la paciencia, la dedicación y el esmero que le puso para enseñarme este trabajo, el personal de Recursos Humanos, que hasta tuvieron la delicadeza de llamarme para ver como me estaba sintiendo en mi trabajo. Todo el equipo de la SRT fue muy generoso conmigo.

“Tal es así, que la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, me ha capacitado, me han formado con 4 cursos que los realicé en lo que duró mi corto período, de tres meses. Es decir, que no hubo lugar para los que algunos llaman “ñoquis”, porque es constante el ritmo de trabajo y capacitaciones.” se trabaja con un promedio de 30 a 35 expedientes por día donde uno tiene que sacar disposiciones para que el trabajador, puede percibir lo mas rápido posible su derecho al pago de las prestaciones de la ley de riesgo. Llegando a comer,-incluso- en la computadora misma, para de esa manera de no perder tiempo de trabajo.

“Desde que ingresé lo hice con todo el convencimiento y las ganas de mejorar mi lugar de trabajo, aportando ideas de reformas al sector de recursos humanos, en cuanto al avance y celeridad de los trámites, que muchos colegas que litigan en el sector privado, me comentan esa problemática. Esa inquietud se las hice llegar día a día, a las personas que trabajan en la superintendencia en la idea de mejorar la calidad del servicio.

“Hoy me toca quedar sin empleo, con una familia que mantener, con una hija menor con discapacidad, donde este empleo me permitía ayudarla a costear sus gastos, que sinceramente son elevados.

“Hoy me toca perder ese sueño de crecer profesionalmente, porque ha ganado el odio de los que ponen a todos en la misma bolsa, y tildan a los que queremos laburar como “vagos” y nos mandan a agarrar una pala”. Piensan que todos los empleados públicos somos los enemigos del sector privado, porque le han puesto en la cabeza de que eso es así. Pero encasillan al Estado sólo en la administración, y se olvidan que el estado son: los médicos, los docentes, los bomberos, policías, todos aquellos que algunos odian, pero que a la hora de requerirlos, se olvidan que son esenciales. Sino hagan memoria y recuerden la triste pandemia que sufrimos donde personal médico, policial, bomberos, etc, estuvieron sufriendo día a día, mientras estos odiadores, se encontraban en sus casas, al calor de una buena estufa, mirando Netflix, y criticando como todo lo que odian, a todo el personal, que ha trabajado incansablemente.

“Hoy me toca ver una realidad, que ya la viví en años anteriores, y es triste y duele leer, comentarios de personas, que se ponen contentas porque muchos nos quedamos sin trabajo. La falta de empatía por el prójimo duele. Creí por un instante, que este nuevo gobierno, venía a cerrar una grieta que se encontraba abierta desde hace varios años, pero la verdad, me encontré conque esta nueva clase política, son tan o incluso más odiadores que aquellos a quienes criticaban. Porque podes congeniar o no con una ideología política, pero de ahí a dejar sin empleo a una persona con familia, hay kilómetros de distancia. Y burlarse de eso mucho mas. Incluso en tan perverso publicar dicha resolución en víspera de Navidad y Año Nuevo, y enviar saludos de próspera Navidad a familias que quedamos sin trabajo.

“En mi caso, que tuve la suerte y fortuna de poder estudiar y tener un título, que me lo dió la Universidad Pública, la seguiré luchando como lo hice siempre, pero pienso en el caso de todos aquellos laburantes que no tuvieron acceso a un estudio, que viven de “changas”, de profesiones y oficios, que no pueden llegar a fin de mes, y que dependen de la suerte para poder llevar un poco de dinero a su casa, a ellos los apoyo y espero que este gobierno les de seguridad y respaldo.

“Me voy tranquilo, con la frente en alta, de saber que ingresé a mi trabajo por mérito propio, que no soy militante, que no milito para nadie al día de la fecha, que seguiré trabajando de lo que me recibí, apostando como siempre a que las cosas mejoren y que sólo ingresé a mi trabajo en el deseo de colaborar con un granito de arena a que las cosas funcionen mejor, y que le puse todo el amor, la responsabilidad, el estudio y la seriedad que siempre me caracterizaron como persona, y como profesional.

“Me voy tranquilo y en paz, sabiendo que hice todo lo mejor, por mejorar la calidad de respuestas a los derechos de los trabajadores que ingresan a comisión medica solicitando el reconocimiento de sus derechos, que todo lo que estuvo a mi alcance para hacer lo hice.

“Me voy con la tranquilidad que puedo ponerme la mano en el corazón y decir que “no soy la casta que uds odian”, que soy un simple trabajador que buscó un mejor futuro para su familia y que tengan en cuenta que a todos aquellos a los que Uds. iban a combatir, siguen todos adentros, “LA CASTA” a los cuales Ud iba a meter preso, están mas fuertes que nunca, porque Ud. tiene miedo de enfrentarlos, e incluso son los que hoy en día les dan las órdenes y lo rodean.

“Entonces se meten con los trabajadores como yo, que no “tenemos ni voz ni voto”. Por ende, también decidieron seguir bancando con un doble aumento a la gente que no puede justificar en que invierte esa plata que recibe por la ayuda del estado. Yo si puedo justificar mi trabajo con honestidad, porque ingresé de manera legal, tengo un legajo personal administrativo, un contrato firmado, un historia de las capacitaciones realizadas y muchísimos expedientes donde tuve participación como abogado audiencista de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, tengo registrados mis ingresos y salidas del área de trabajo, presentismo perfecto, ya que no falté nunca en mi lugar de trabajo. No tengo nada que ocultar. Entonces, no puedo entender sinceramente las decisiones que toma- Porque Ud, habló de eliminar a la casta, pero no he visto al día de la fecha que ni Ud, ni su hermana, incluso su equipo de trabajo y legisladores que lo respaldan se hayan bajado el salario. Su hermana percibe $2.500.000, Caputto, $3.500.00. Esos montos, no lo saco en todo el año de mi trabajo en el sector privado. Así que imagínese Ud, si yo no sabré lo que es ganarme el mango.

“Y recuerde que los ñoquis, de los que todos hablan, existieron, existen y van a seguir existiendo siempre, y de los cuales, éste gobierno (su gobierno) seguramente no va a escapar, lógicamente que le darán un nombre mas decorativo para dejar contento al Circo. Porque eso de que algunos de su equipo “donarán sus sueldos”, no se lo hace creer a nadie. Menos a Uds. que son capitalistas y les encanta el dinero. No creo, que el Capitalista, obre con caridad. Es mas su canciller Mondino, eligió a su hijo para trabajar a la par, estando prohibido por decreto hacerlo, y ni hablar que ella misma dijo en todos los medios de comunicación: “EL QUE TRABAJA QUE SE QUEDE TRANQUILO, QUE NO SE LE VA A SACAR LA COMIDA” . Un acto tal de puro cinismo, porque tanto yo como mucho de mis compañeros de la SRT trabajamos de manera constante, para brindar un buen servicio a los trabajadores.

" Y si la memoria no me falla, quiero decirle que durante el gobierno de su aliado Mauricio Macri, ingresaron un cantidad enorme de “ñoquis” al Estado, que tampoco podían justificar sus cargos. ¿Y sabe una cosa? Ni el peronismo, ni el kichnerismo, ni como le quiera llamar, los dejó sin empleo, por pensar diferente. Es mas…al día de la fecha muchos de ellos, están en planta permanente, por un decreto firmado, por aquellos a los cuales hoy odian. Que fácil se olvidan las cosas.

“Pero este país, es así Presidente. El pueblo vota con el bolsillo. Cuando quisieron sacar a De La Rúa, pidieron su cabeza y votaron al peronismo. Cuando quisieron sacar al Kichnerismo, votaron por el Macrismo, cuando se cansaron del Macrismo volvieron al Kichnerismo, y ahora nuevamente vuelven al Macrismo. Argentina es como una gran cadena alimentaria, donde ciclo a ciclo vuelve a ocurrir lo mismo. Tildan de “negros cabezas” a todos aquellos que cobran un plan potenciar, a aquellos que no pueden llegar a fin de mes y no pueden darles a sus hijos un pedazo de pan. Y los mandan a “agarrar una pala”, pero no se olvide que ese “negro” es materia prima en la cadena alimentaria de la producción de este País, porque esa persona, cuando cobra el plan, lo primero que hace, es salir a comprar en los comercios locales: compra al panadero, al carnicero, al verdulero, al que tiene un negocio de tecnología, y algunos dicen: Mirá este negro se fue de acá con semejante teléfono!! Y se dan la vuelta y cuentan el billete que les dejó por esa compra. Ese negro, como “uds llaman”, NO SALE AL EXTERIOR A COMPRAR DOLARES, O HACER VIAJES A PARIS, MIAMI, ESTADOS UNIDOS, Y GASTA SU POCA PLATA AFUERA. Ese “negro”, invierte y compra en el país. Es mas, llegan a endeudarse con las casas de electrodomésticos para poder tener algo. Pero nadie habla, de ese local, que se hace millonario con los intereses anatocistas que les aplican y el negocio millonario de las tarjetas de créditos. Pero se ve, que cuando el “negro ya no sirve”, se lo tiene que descartar.

“En ese nivel de hipocresía vivimos diariamente. Y ahora se nota mucho mas- Dios quiera que algún día, esta sociedad se una mucho mas y dejemos de lado las diferencias, porque el fanatismo, lleva a lugares muy oscuros.

“No le guardo rencor, ni a Ud, ni a quien tomó la decisión de dejarme sin trabajo, y ¿sabe por qué? Porque a mi no me sale odiar. No puedo odiar. Mis padres me enseñaron a amar y ayudar al prójimo, a estar al lado del más débil. Yo no puedo sentir odio por un hermano, aunque piense diferente a mi. Es más, me gustaría conocerlo en persona, para sentarme y poder decirle todo esto que siento mirándolo a los ojos, como debe ser. Porque los que sinceramente, decimos la verdad, jamás bajamos la mirada cuando hablamos.

“Y sabe otra cosa Presidente, mis padres me inculcaron valores, principios éticos y morales, a los cuales Ud, se refirió en campaña, pero que se ve que por una cuestión de poder, lo traicionó el inconsciente y hoy UD YA TIENE MANCHADA SUS MANOS DE SANGRE.

“Ud. dijo que algunos sufrimos del síndrome de Estocolmo, yo creo que muchos de Uds, sufren el Síndrome de Stephen Candie, ya que son capaces de hacer cualquier cosas porque el jefecito esté contento. (y sabe muy bien a quien me refiero). Incluso, les encantaría poder tener dos colas, para hacerle más fiesta al amo.

“Pero la vida continúa señor Presidente, y me voy tranquilo y en paz, sabiendo que “el amor vence al odio”, y que los que hoy se ríen de todos lo que nos quedamos sin empleo, les aviso, que “hoy me tocó a mi…pero mañana puede ser tu hermano, tu hermana, tu padre, tu madre, pariente o un amigo.”..

“Si dejarme sin empleo, es para el bien de país, QUE DIOS Y LA PATRIA SE LO DEMANDE.

“Y si se requiere de mi colaboración, me pongo a disposición del servicio de la SRT de manera AD HONOREM, porque lo mío, no va por el poder del dinero. Mi profesión siempre la ejercí como la vocación de servicio que debe ser. Me da calor, cuando me llamar Doctor. Porque compararme con el verdadero rótulo de Doctor, como ha sido el olvidado Dr. Favaloro, sería pecar contra lo heroico, lo puro, lo incorruptible y lo intachable que este SEÑOR HA SIDO. Ojalá muchos tengamos al menos un 10% del espíritu, la humildad y la honestidad que tuvo él, y podamos hacer de este País, una gran Nación.

“Que Dios Bendiga esta gran Nación! Y si es para el bien de todos los argentinos, no soy yo quien juzgará su accionar…

P/D: Cómo sé que a Ud, le gusta citar frase de autores célebres, le regalo una que es de mi autoría: …HAY DOS COSAS QUE EL CAPITALISMO NO PUEDE COMPRAR: EL AMOR Y LA SOLEDAD

Lo saludo respetuosamente!!! Le deseo un futuro próspero, si es para el bien de mi País!!

Lucas Emanuel Astudillo

Abogado, y ciudadano de ley.

VIVA EL AMOR CARAJO!!!!!!!!

Ayúdame a difundir esta carta para que llegue al Presidente”.