Hace algunos días, los argentinos sufrimos la desaparición física de Carlos Andrés Calvo. “Carlín”, como todos lo conocimos. Uno de los actores con mayor llegada al público, que con grandes éxitos como “Amigos son los amigos”, asombró a todos.

Raúl “Cacho” Paublán, el histórico locutor rafaelino, lo entrevistó en 1981, en Hotel Hermitage de Mar del Plata. En pleno auge su primer gran éxito: “El Rafa”, junto a Alberto de Mendoza y Alicia Bruzzo. Cacho hizo la entrevista para los oyentes de “La ventana”, una de los programas más emblemáticos de la radiofonía local. “Es una figura nueva, pero que ha tenido gran renombre en el ambiente artístico, en particular, el juvenil”, lo describió “Cacho”. “Estoy muy contento por todo lo que me pasa, por todo lo que estoy viviendo. Todo lo que me está pasando es una experiencia nueva. Siempre me está sorprendiendo todo. Espero que no deje de hacerlo, porque si pasa, es porque hay algo que funciona mal”.

Juan Verdaguer y Raúl "Cacho" Paublán Vía Rafaela

“‘El Rafa’ fue un factor clave en mi carrera. Hace 10 años que hago esto y hace 7 que vivo de esto. Pero hace 4 meses que la gente me conoce”, admitió Calvo.

¿Por qué el segundo nombre en el artístico? “Porque hay una calle en Buenos Aires, que se llama así. Me dijeron en el Canal que no era serio que llevara el nombre de una calle. Y me agregué el nombre de mi padre”.

“Nunca hay que estar ni muy arriba ni muy abajo. Lo importante en esta carrera es alcanzar un equilibrio. El actor que lo logre, puede llegar a tener una continuidad de trabajo durante toda la vida. Es lo que pretendo: vivir toda mi vida de esta profesión”, completó.

Una verdadera joya de la radiofonía local. De las pocas que quedan de aquella entrañable LT28, en este caso, el audio aportado por el hijo de Raúl, Diego.