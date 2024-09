Atlético volvió a empatar y no aprovechó la derrota de Brown de Adrogué

Atlético de Rafaela empató 0 a 0 con el Club Atlético Defensores Unidos en Zárate, por la Zona B de la Fecha 34 de la Primera Nacional. Sirvió para sumar un punto y descontarle a Brown de Adrogué, que cayó derrotado ante Aldosivi.

Lo de la Crema, ya se ha dicho, solo se mejora con una serie de victorias. Y el tiempo para que eso ocurra, se escurre entre las fechas: tan solo restan 4. Y ahora, hay dos puntos de diferencia para, al menos, no tener el descenso directo.

Analizar el partido no tiene sentido: aquí solo sirve el resultado. Y si bien Iván Juárez ha logrado que la Crema deje de perder (van tres igualdades consecutivas), no logra esos tres puntos tan ansiados. Y en este partido, hubo oportunidades. Pero no tuvo efectividad.

En la previa, se veía como el más accesible de todos los rivales que quedaban, porque si bien está lejos en puntos, se encuentra en la posición 17° de 19°.

Restan doce puntos por jugar. Y hay dos de diferencia, tras la caída de Brown de Adrogué ante Aldosivi. por 2 a 0.

¿Qué le queda a la Crema?

Atlanta (local)

Alte Brown (visitante)

Colon (local)

Estudiantes de Rio Cuarto (visitante)

¿Qué le queda a Brown de Adrogué?