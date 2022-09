Ataque contra CFK: condena a los “discursos de odio” y solidaridad de la CGT rafaelina y la “Néstor Kirchner”

Tras el ataque sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, varias instituciones o agrupaciones políticas emitieron su opinión al respecto. Tal fue el caso de la CGT Regional Rafaela y de la “Néstor Kirchner” de nuestra ciudad.

La Confederación General de los Trabajadores rafaelina hace poco habían advertido “sobre la gravedad institucional que representaba la persecución mediática y judicial inmisericorde contra la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. El atentado contra su vida, felizmente fracasado, no es más que la coronación de una larga y persistente campaña de odio montada por sectores de extrema derecha, que contaminó y contamina a millones de argentinos bienintencionados, replicando hasta el cansancio mentiras, agresiones y hostigamiento que terminaron naturalizándose y transformándose en violencia explícita”.

“La conmoción que hoy nos invade como argentinos no debe hacernos perder de vista los límites que debemos fijarnos como sociedad. Los trabajadores, que hemos sido víctimas a lo largo de la historia argentina de innumerables persecuciones y violencia, no estamos sorprendidos ante la escalada a la que asistimos. Lo dijimos hace pocos días y lo repetimos: no es posible que contra unos se aplique el vale todo y contra otros no alcance nada. Lo sostuvimos en referencia a la actitud de una justicia manifiestamente partidista y manipulada. Ahora lo hacemos extensivo a todo un arco político que nos viene prometiendo palos, “corchazos” (y no de botellas de vino precisamente) y represión como envoltorio de un paquete que apunta directamente contra nuestros derechos y contra la dignidad de los trabajadores”, agregan.

“Frente a esta realidad, instamos a toda la clase dirigente y a todos los factores de poder -incluidos medios de comunicación y Poder Judicial- a restablecer el orden democrático e institucional; renunciando a las estrategias de persecución y a la lógica del “ellos o nosotros” que vienen planteando sistemáticamente”, indican y concluyen “La CGT Rafaela lo dice y lo remarca una vez más: con la democracia no se juega. Con los trabajadores y con los líderes que mejor los representan, tampoco”.

Por otra parte, la “Néstor Kirchner” indicó que “Es fundamental tener presente que los discursos de odio, ya sea de dirigentes con responsabilidad política como de los medios hegemónicos de comunicación, nos conducen a este tipo de violencia, que terminan en tragedia. ¡Hoy más que nunca estamos presentes abrazados a Cristina! ¡Nunca más!”

“Nunca más. Para nosotrxs, mucho más que dos palabras. Son una convicción, un compromiso y una inspiración. Basta de odio, de irracionalidad, de avasallamientos. Basta de tanto daño a la Democracia”, sostienen y finalizan diciendo “Más que nunca hoy, como siempre, nuestro apoyo y amor incondicional a Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación Argentina, compañera y conductora del movimiento nacional y popular”, finalizaron