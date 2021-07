Hoy 2 de julio se conmemora el 123º Aniversario de la Fundación de Punta Alta y el fotógrafo Photo Kimé hizo un homenaje en su red social Facebook con un portfolio de fotos antiguas y actuales.

Kimé publicó, “Finalizando el año 2020 sentí la necesidad de armar un Portfolio que esté relacionado de alguna manera con mi ciudad natal, Punta Alta. Se me cruzaron varias ideas, pero ninguna me convencía. Hasta que en un día de verano del corriente año se me “cruzó” por las redes sociales una publicación que me sirvió de inspiración para este proyecto. En la que consistía justamente cruzar fotos viejas con fotos nuevas”.

Agregó, “así fue como empecé a recopilar fotos antiguas de nuestra ciudad. Algunas descargadas directamente de Facebook y otras de la página web del Archivo Histórico Municipal de Punta Alta. El siguiente paso fue ver si el proyecto era viable técnicamente. Tuve que estudiar la ubicación, la perspectiva, el objetivo a usar, entre otros”.

Fotos antiguas y actuales del fotógrafo Photo Kimé Photo Kimé | Photo Kimé

“Todo comenzó a ganar fuerza, y mucho más cuando me puse en contacto con el director del Archivo Histórico Municipal de Punta Alta, Luciano Izarra, quien me brindó toda la información que acompaña a cada imagen. Y hoy 2 de julio de 2021, conmemorando un nuevo aniversario de la fundación de Punta Alta les comparto con mucha humildad el trabajo terminado. Espero que las disfruten tanto como lo hice yo al trabajar en cada una de estas composiciones”, finalizó.