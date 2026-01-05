Vía Punta Alta

Según en CREEBBA la inflación de diciembre fue del 2,9%

El índice del organismo puede impactar directamente en el aumento de tasas municipales. El acumulado del año fue del 29.9%.

Nicolás Pereyra
6 de enero de 2026,

Inflación. Precios en Argentina. (AP)

El Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca Argentina, (CREEBBA), dio a conocer que el índice de inflación correspondiente al mes de diciembre 2025, fue del 2.9%.

La cifra marcó una variación del 0.7% en relación al mes anterior y el acumulado durante el año pasado trepó a 29,9%.

Diciembre y marzo fueron los meses de mayor inflación durante 2025.

En cuanto a los ítems que mide el estudio, el apartado de más aumento fue vivienda con algo más de un 4%, similar a bienes y servicios.

Apenas por debajo de estos rubros se ubica alimentos y bebidas con un 3.8%.

El dato es relevante para Coronel Rosales, porque faculta al Departamento Ejecutivo a aplicar este porcentaje como aumento a las tasas municipales.

