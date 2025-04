Reclaman la falta de respuesta de IOSFA hacia un pequeño puntaltense con discapacidad

El papá de Alejandro González indicó que se vulneran los derechos de su hijo. El niño de 10 años tiene discapacidad severa, escoliosis y la cadera luxada más del 60%. Reclaman la falta de respuesta de IOSFA.

“Desde la pandemia no se rehabilita, ya que no hay profesionales a domicilio. Además la IOSFA solo acepta modalidad reintegro para realizar las terapias que él necesita con un costo promedio de 30 mil pesos por sesión, claramente no puedo hacerme cargo ya que son alrededor de 4 o 5 terapias semanales. No envían pediatra a domicilio desde el mismo tiempo, a pesar de estar con una medida judicial favorable que expresa este pedido”, indicó el papá del pequeño puntaltense.

“Además solicitamos una silla postural, una de paseo y una butaca de posicionamiento, hace más de 6 meses y aún no nos enviaron nada. Las que nos ofrecen no es la indicada por el profesional tratante, por ello no le serviría. No tiene las partes para que este confortable y es un niño con discapacidad severa, escoliosis y una cadera luxada más del 60%, no puede ir a la escuela, sin volver y tener crisis por dolor, ya que su posicionamiento en la silla solo lo deteriora más”, agregó.

“Esta situación no solo vulnera su derecho a su educación, sino que también lo limita para estar fuera de su cama, volviendo su vida en un constante encierro. Aclaro que hay insumos que no se entregaron el año pasado habiendo pasado este tiempo sin algunos de ellos que son vitales. Desde IOSFA no tenemos respuestas, queremos hacer visible está situación ya que no responden cartas documentos y no hacen caso al amparo que mi hijo tiene favorable”, finalizó.