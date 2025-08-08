Punta Alta:entrega mensual del Programa de Módulos Alimentarios

A través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, el Municipio dio a conocer el cronograma de días y lugares de entrega de los Módulos Alimentarios correspondientes al mes.

“La distribución está organizada por zonas y fechas específicas, lo que permite optimizar la logística y garantizar una entrega más eficiente”, explicaron.

“La provisión de alimentos secos, destinados a cubrir necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de quienes los reciben”, agregaron.

El cronograma quedó determinado de la siguiente manera:

8 de agosto

● Pehuen Co: CAPS Pehuen Co – Espora y Villanueva de 9 a 11 horas.

● Villa Arias: CAPS Villa Arias – Miguel Cané 485 de 14:30 a 16:30 horas.

11 de agosto

● Barrio Laura: Polideportivo Municipal – Hipólito Yrigoyen y Falucho de 9 a 11 horas.

● Villa del Mar: Sala Médica – Rivadavia 337 de 14:30 a 16:30 horas.

12 de agosto

● Zona Norte: Sede Desarrollo Comunitario – Luiggi y Avellaneda de 9 a 11 horas.

● El Trébol: Sala Médica – Hipólito Yrigoyen 1754 de 9 a 11 horas.

● Zona Sur: Sala Médica – Corrientes 1055 de 13:30 a 15:30 horas.

13 de agosto

● Barrio Maio: Polideportivo Municipal – Río Dulce 50 de 9 a 11 horas.

14 de agosto

● Zona Centro: Sede Desarrollo Comunitario – Luiggi y Avellaneda de 9 a 11 horas.

● Barrio Luiggi: CAPS Luiggi – De la Madre 1080 de 9 a 11 horas.

18 de agosto

● Ciudad Atlántida: Sala Médica – Gral. Paz 159 de 9 a 11 horas.

19 de agosto

● Nueva Bahía Blanca: Polideportivo Municipal – Formosa y Tierra del Fuego de 9 a 11 horas.

“Este programa no solo busca garantizar el derecho a la alimentación, sino también reducir la inseguridad alimentaria y acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles, fortaleciendo el entramado social en todo Coronel Rosales”, finalizaron a través de un comunicado de prensa.