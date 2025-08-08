Vía Punta Alta / Alimentos

Punta Alta:entrega mensual del Programa de Módulos Alimentarios

El Municipio dio a conocer el cronograma de días y lugares en distintos puntos del distrito. Comienza hoy y se extenderá hasta el 19 del corriente mes.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

8 de agosto de 2025,

Punta Alta:entrega mensual del Programa de Módulos Alimentarios
El Consejo Escolar realiza la entrega de módulos alimenticios.

A través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, el Municipio dio a conocer el cronograma de días y lugares de entrega de los Módulos Alimentarios correspondientes al mes.

“La distribución está organizada por zonas y fechas específicas, lo que permite optimizar la logística y garantizar una entrega más eficiente”, explicaron.

“La provisión de alimentos secos, destinados a cubrir necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de quienes los reciben”, agregaron.

El cronograma quedó determinado de la siguiente manera:

8 de agosto

● Pehuen Co: CAPS Pehuen Co – Espora y Villanueva de 9 a 11 horas.

● Villa Arias: CAPS Villa Arias – Miguel Cané 485 de 14:30 a 16:30 horas.

11 de agosto

● Barrio Laura: Polideportivo Municipal – Hipólito Yrigoyen y Falucho de 9 a 11 horas.

● Villa del Mar: Sala Médica – Rivadavia 337 de 14:30 a 16:30 horas.

12 de agosto

● Zona Norte: Sede Desarrollo Comunitario – Luiggi y Avellaneda de 9 a 11 horas.

● El Trébol: Sala Médica – Hipólito Yrigoyen 1754 de 9 a 11 horas.

● Zona Sur: Sala Médica – Corrientes 1055 de 13:30 a 15:30 horas.

13 de agosto

● Barrio Maio: Polideportivo Municipal – Río Dulce 50 de 9 a 11 horas.

14 de agosto

● Zona Centro: Sede Desarrollo Comunitario – Luiggi y Avellaneda de 9 a 11 horas.

● Barrio Luiggi: CAPS Luiggi – De la Madre 1080 de 9 a 11 horas.

18 de agosto

● Ciudad Atlántida: Sala Médica – Gral. Paz 159 de 9 a 11 horas.

19 de agosto

● Nueva Bahía Blanca: Polideportivo Municipal – Formosa y Tierra del Fuego de 9 a 11 horas.

“Este programa no solo busca garantizar el derecho a la alimentación, sino también reducir la inseguridad alimentaria y acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles, fortaleciendo el entramado social en todo Coronel Rosales”, finalizaron a través de un comunicado de prensa.

Temas Relacionados

MÁS DE Alimentos
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS