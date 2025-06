Punta Alta se suma a la colecta anual de Cáritas

A partir de este sábado 7 de junio los voluntarios de Cáritas debidamente identificados recorrerán los barrios por la colecta anual. Irán recolectando alimentos no perecederos y dinero, desde las 10 hs. También tendrán un cartel con un QR para escanear en caso de optar por transferencias.

Además de las Sedes de Sagrado Corazón, San Pablo, María Auxiliadora, Cristo Rey, se suma Villa Arias con Virgen de Fátima.

“En esta oportunidad priorizamos las donaciones de alimentos no perecederos y dinero, dado que luego de las inundaciones del 7 de marzo, hemos recibido una enorme cantidad de donaciones de ropa. No obstante aquel que tenga preparada ropa para donar, también se va a aceptar, pero no es la prioridad”, explicó Smith en Radio Rosales.