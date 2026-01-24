Punta Alta: invertirán 125 millones de pesos en servicio de cloacas

Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), anunció una inversión de 125 millones de pesos en la mejora del servicio de cloacas para Punta Alta.

El acto de apertura de sobres se desarrolló de manera virtual y contó con la presencia del presidente de ABSA, Hugo Obed, y del intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño.

La obra se realizará sobre calle Jujuy entre Buenos Aires y Catamarca y entre San Luis y Buenos Aires.

Contempla la instalación de 300 metros de cañerías de cloacas de 200 milímetros de diámetro, en dos tramos de 150 metros, además prevé la colocación de 5 bocas de registro y 42 conexiones domiciliarias.