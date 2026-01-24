Vía Punta Alta / Cloacas

Punta Alta: invertirán 125 millones de pesos en servicio de cloacas

ABSA abrió los sobres de la licitación para las obras a realizar en calle Jujuy, de Catamarca a San Luis.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

24 de enero de 2026,

Punta Alta: invertirán 125 millones de pesos en servicio de cloacas
Repararán 3 colectoras cloacales en Punta Alta.

Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), anunció una inversión de 125 millones de pesos en la mejora del servicio de cloacas para Punta Alta.

El acto de apertura de sobres se desarrolló de manera virtual y contó con la presencia del presidente de ABSA, Hugo Obed, y del intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño.

La obra se realizará sobre calle Jujuy entre Buenos Aires y Catamarca y entre San Luis y Buenos Aires.

Contempla la instalación de 300 metros de cañerías de cloacas de 200 milímetros de diámetro, en dos tramos de 150 metros, además prevé la colocación de 5 bocas de registro y 42 conexiones domiciliarias.

Temas Relacionados

MÁS DE Cloacas
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS