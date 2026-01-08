La Municipalidad de Coronel Rosales informó que en el marco de la obra de pavimentación prevista dentro del Convenio de Emergencia se detectó una situación imprevista que obligó a modificar el esquema de trabajo original en calle Salta al 400.

“Al iniciarse las tareas de retiro de la carpeta asfáltica, se constató la presencia de agua bajo el pavimento en toda la extensión de la cuadra, producto de una napa freática elevada y filtraciones acumuladas, lo que imposibilita avanzar con la pavimentación en condiciones técnicas adecuadas”, comunicaron.

Punta Alta: Cómo continuará la obra de calle Salta al 400

“Cabe aclarar que, al momento de realizar los estudios previos y ensayos de laboratorio, esta situación no se encontraba presente. Ante este escenario, y con el objetivo de garantizar una solución definitiva y segura, se realizarán intervenciones específicas para drenar la napa y estabilizar el suelo, entre las que se destacan: Trabajos de depresión de napa, evacuando el agua y lodo hacia los pluviales existentes en la intersección de Salta y Chaco. Ejecución de un sistema de drenaje subterráneo, con cañerías ranuradas, material filtrante, geotextil y protección superior”, agregaron.

“Posterior consolidación del suelo para dejarlo en condiciones óptimas para la pavimentación definitiva. Estas tareas son indispensables: sin el drenaje y la depresión de napa no es posible avanzar con el pavimento articulado en la cuadra, ya que no se garantizaría su durabilidad ni seguridad”, continuaron.

Además, anunciaron que la Provincia de Buenos Aires aprobó la realización de un nuevo convenio, en el marco del Convenio de Emergencia, que permitirá asegurar la continuidad de la obra y financiar estas intervenciones adicionales, con una inversión que ronda los 120 millones de pesos.

Por último pidieron colaboración de los vecinos para evitar el vuelco de líquidos cloacales, “ya que esto agrava la situación del suelo y retrasa los trabajos”, finalizaron.