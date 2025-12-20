Vía Punta Alta / Obras

Punta Alta: Anuncian la reparación de tres colectoras cloacales

“Se trata de una inversión que supera los 300 millones de pesos, destinada a mejorar de manera estructural el funcionamiento del sistema cloacal”, indicaron desde el Municipio.

Nicolás Pereyra

20 de diciembre de 2025,

Repararán 3 colectoras cloacales en Punta Alta.

Desde el Municipio comunicaron que se realizará una inversión superior a los 300 millones de pesos para la reparación de tres colectoras cloacales de la ciudad.

Las mismas son unas ubicadas en:

- Bernardo de Irigoyen, entre Murature y Espora, con una extensión aproximada de 120 metros.

- Jujuy, entre Buenos Aires y Catamarca, con una extensión de 150 metros.

- Jujuy, entre San Luis y Buenos Aires, también con una extensión de 150 metros.

“Tras una serie de reuniones mantenidas entre el intendente Rodrigo Aristimuño y el presidente de ABSA, Hugo Obed, se avanzó en la definición de trabajos que dan respuesta a reclamos históricos vinculados al sistema cloacal”, indicaron desde la comuna a través de un comunicado de prensa.

“El objetivo es mejorar de manera estructural el funcionamiento del sistema cloacal, prevenir desbordes y brindar mayor seguridad sanitaria a los vecinos y vecinas de los sectores intervenidos”, finalizaron.

