Punta Alta: Anuncian la reparación de tres colectoras cloacales

Desde el Municipio comunicaron que se realizará una inversión superior a los 300 millones de pesos para la reparación de tres colectoras cloacales de la ciudad.

Las mismas son unas ubicadas en:

- Bernardo de Irigoyen, entre Murature y Espora, con una extensión aproximada de 120 metros.

- Jujuy, entre Buenos Aires y Catamarca, con una extensión de 150 metros.

- Jujuy, entre San Luis y Buenos Aires, también con una extensión de 150 metros.

“Tras una serie de reuniones mantenidas entre el intendente Rodrigo Aristimuño y el presidente de ABSA, Hugo Obed, se avanzó en la definición de trabajos que dan respuesta a reclamos históricos vinculados al sistema cloacal”, indicaron desde la comuna a través de un comunicado de prensa.

“El objetivo es mejorar de manera estructural el funcionamiento del sistema cloacal, prevenir desbordes y brindar mayor seguridad sanitaria a los vecinos y vecinas de los sectores intervenidos”, finalizaron.