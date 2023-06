Aspirantes de 2º año del escalafón Músico de la Escuela de Suboficiales de la Armada (ESSA) realizaron, en el patio cubierto del establecimiento educativo, una presentación de composiciones musicales para su examen final de la materia “Práctica en Conjunto”.

Estuvieron presentes en la gala el Subdirector de la ESSA, Capitán de Fragata Manuel Alejandro Lazarte; personal de la escuela, aspirantes y familiares de los evaluados, quienes pudieron escuchar el repertorio propuesto por los profesores del gabinete.

Puerto Belgrano: concierto de aspirantes músicos de la ESSA Foto: Gaceta Marinera

El concierto se dividió en dos partes: durante la primera se ejecutaron marchas académicas; mientras que en la segunda se interpretaron obras musicales populares como “A Don Ata”; “Alma, Corazón y Vida”, “1492″, “Flashdance”, “Sway”, “Save you tears”, “The show must go on”, “Mambo Nº 5″ y una selección de tango y del cantautor Ramón “Palito” Ortega.

El examen permitió a los profesores evaluar el conocimiento adquirido de los aspirantes en las actividades anuales que se desarrollan en el Gabinete de Música respecto a la correcta ejecución de las partituras y el conocimiento general adquirido durante las clases; parte fundamental de su formación como músicos.

Puerto Belgrano: concierto de aspirantes músicos de la ESSA Foto: Gaceta Marinera

La orquesta –integrada por 8 aspirantes, junto a personal del escalafón Músico y profesores– fue dirigida, en conjunto, por el coordinador del Área Académica, Suboficial Mayor (RE) Oscar Malandra junto al Jefe del Área, Teniente de Fragata Juan Carlos Sosa.

Fuente: Gaceta Marinera