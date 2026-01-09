Pehuen Co: realizan trabajos de entoscado, nivelación y riego

El intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, anunció a través de sus redes sociales que están realizando trabajos en distintos puntos de Pehuen Co.

“Hace unos días les conté que estaban en camino 25 bateas de material para Pehuen Co y ahora ya son una realidad. Se estuvieron realizando trabajos de entoscado, nivelación y riego en distintos puntos de la localidad, para mejorar la circulación y el estado de las calles”, informó.

“Estas tareas las llevamos adelante junto a pymes locales, apostando al trabajo articulado y acompañando también a la economía de la comunidad”, agregó.