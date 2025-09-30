Nuevo curso gratuito de Manipulación de Alimentos en Punta Alta

Este jueves 2 de octubre a las 13 hs se llevará a cabo la inscripción para el curso gratuito de Manipulación de Alimentos en Punta Alta.

Se emiten carnets digitales oficialmente como Entidad Capacitadora Nº 9 reconocida por la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA).

“La capacitación aborda conceptos básicos de higiene en la producción, traslado, elaboración, empaque, depósito, conservación y expendio de alimentos. La modalidad es autoasistida en la primera etapa y el examen final es presencial (Fecha y hora a definir)”, indicaron desde el Municipio.

Para consultas comunicarse a través de rosalescursoalimentos@gmail.com. Cupos limitados. La inscripción se realiza a través de la página web del Municipio: https://mcr.gob.ar/