Nueva edición de Rosales Danza en el Teatro Colón

Este jueves 14 de agosto a las 20.30 hs se llevará a cabo el Teatro Colón una nueva edición de Rosales Danza.

El evento contará con la participación de más de 50 bailarines que exhibirán diversas expresiones y estilos, con la actuación de solistas, dúos y academias locales. Entre los participantes se encuentran Kralo, Academia de Danza y Malambo Gaucho Bonaerense, Centro de Danza y Salud Marisa Orsi, Luna Cautiva, Viejo Arte, Jorge Buono y Mónica Salguero, y Maxi Ramos.

La entrada será gratuita y se podrá retirar en la boletería del Teatro hoy de 9 a 12 horas. La apertura de sala será a las 20 horas.

“Se trata de una propuesta que busca reconocer y difundir el talento local, en el marco de una noche especial para celebrar la danza y el arte en un escenario emblemático”, indicaron.