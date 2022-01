" No acompañamos el 44% de aumento de tasas ya que no refleja una mejora en las prestaciones de servicios”, afirmaron desde el Frente de Todos luego de la sesión realizada el último jueves en el que quedaron aprobadas la Ordenanza Fiscal Impositiva y el Presupuesto 2022.

Desde el bloque que preside el concejal Rodrigo Sartori agregaron que desde el oficialismo “no prevén una planificación de políticas públicas que impacten positivamente en la calidad de vida de la comunidad rosaleña”.

“Si bien las tasas deben ser actualizadas, consideramos que el número podría haber sido inferior cuando vemos por ejemplo que el ejecutivo subejecuta partidas como lo fue en 2020 en donde quedaron sin invertir $70.000.000 de pesos”, indicaron.

El presupuesto área por área

El bloque que además de Sartori integran Paula Bermejo, Luis Rodolfo Coca y Virginia Giorno especificó las razones por las que abstuvo de aprobar el Proyecto de Cálculo de Recursos y Presupuestos de Gastos Corrientes, comúnmente conocido como Presupuesto, con un informe detallado área por área.

“Observamos del mismo que en términos porcentuales los incrementos en diferentes áreas son significativos, incluso en algunos casos muy por encima de las estimaciones inflacionaria”, dijeron como consideración general y agregaron que “las metas propuestas siguen siendo las mismas que la de años anteriores”.

Seguridad: “las metas en relación al año pasado son las mismas lo que representa un retroceso si se contempla que ha aumentado el robo a personas mayores, estafas virtuales y denuncias públicas de inseguridad lo que sugiere la necesidad de profundizar medidas en materia de prevención del delito”.

Protección Ciudadana y Medio Ambiente: “el aumento que recibió el área es de los más bajos. No hay mención a ninguna política pública vinculada a la eliminación de los basurales del distrito y microbasurales urbanos”.

Turismo : “es la más perjudicada. No llega a alcanzar en materia de recursos cifras pre pandémicas. A ello hay que agregarle que por ejemplo no hay una meta de desestacionalizar el turismo en Pehuen Co. Es la delegación con menos aumento de presupuesto, apenas un 29%”.

Tránsito: “poco personal y principalmente abocado al control del estacionamiento medido y pago, es decir una función recaudatoria cuando el área podría tener un rol fundamental en materia de educación vial”.

Secretaría de Obras: “no vemos una política clara en materia de control y calidad de la obra pública, la cual en ocasiones deja mucho que desear como la obra del centro”.