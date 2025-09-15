Milei recortó a la mitad los fondos de ayuda por las inundaciones del 7 de marzo en Bahía y Punta Alta

Después de obtener un amplio triunfo en Bahía Blanca, Punta Alta y la Sexta Sección Electoral en las elecciones legislativas de la semana pasada, el Gobierno nacional dispuso un recorte del 50 por ciento del Fondo Especial de Asistencia para Emergencias.

Se dispuso esta medida como parte del ajuste de los gastos educativos y sociales implementados a través de la Decisión Administrativa 23/25 por un total de $ 493.591 millones, publicada este jueves en el Boletín Oficial y de la que informó Clarín, el Gobierno “redujo en $ 100.000 millones las partidas del Fondo Especial de Asistencia para Emergencias. Esa ayuda era originalmente de US$ 200.000 millones.

La información fue confirmada por un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso y se conoció pocos días después de que La Libertad Avanza se impusiera en Bahía Blanca y Coronel Rosales con más del 45% de los votos en cada distrito.

El fondo estaba destinado a otorgar un subsidio para los residentes de las viviendas afectadas por las inundaciones del 7 de marzo de 2025.

El veto de Milei detalla las ayudas de reconstrucción concretadas tras el siniestro natural y justifica: “que torna innecesario un auxilio financiero como el que propone el proyecto de ley sancionado, en un marco de estrechez presupuestaria como lo es el de la emergencia que se está transitando”.