Médicos de PAMI levantan la medida de fuerza y la atención será normal

Los profesionales de cabecera cobraron, con una importante demora, lo adeudado.

Nicolás Pereyra

19 de enero de 2026,

Médicos de PAMI levantan medida de fuerza en Coronel Rosales.

Los médicos de cabecera de PAMI cobraron lo adeudado y resolvieron levantar la pedida de fuerza que comenzaba a regir a partir de este lunes en Coronel Rosales.

La deuda de la obra social de los jubilados, se remontaba a honorarios del mes de octubre.

Pese al pago, el conflicto no está resuelto.

PAMI debe responder algunas solicitudes de los profesionales, entre ellas garantizar el pago en tiempo y forma y actualizar el valor de los honorarios.

En Coronel Rosales una decena de profesionales prestan servicios a miles de afiliados.

