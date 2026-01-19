Médicos de PAMI levantan la medida de fuerza y la atención será normal

Los médicos de cabecera de PAMI cobraron lo adeudado y resolvieron levantar la pedida de fuerza que comenzaba a regir a partir de este lunes en Coronel Rosales.

La deuda de la obra social de los jubilados, se remontaba a honorarios del mes de octubre.

Pese al pago, el conflicto no está resuelto.

PAMI debe responder algunas solicitudes de los profesionales, entre ellas garantizar el pago en tiempo y forma y actualizar el valor de los honorarios.

En Coronel Rosales una decena de profesionales prestan servicios a miles de afiliados.