Podría quedar suspendida la atención de médicos de cabecera de PAMI en Coronel Rosales.

Se debe a las deudas acumuladas por el organismo con los profesionales rosaleños. Podría entrar en vigencia a partir del lunes 19.

Nicolás Pereyra

13 de enero de 2026,

Podría quedar suspendida la atención de médicos de cabecera de PAMI en Coronel Rosales.
A partir del lunes 19 podría crear suspendida en Coronel Rosales la atención de los médicos de cabecera de PAMI, a raíz de la deuda que el organismo mantiene con los profesionales.

Los pagos no se harían efectivos desde el mes de octubre.

Por este motivo los profesionales rosaleños, evalúan hacer efectivo el cese de prestaciones.

La falta de respuestas motivaría a que alrededor de una decena de médicos opten por tomar una decisión que tendrá impacto directo en miles de afiliados a la obra social.

Según trascendió ya se elevaron los reclamos correspondientes a las autoridades debido a la gravedad de la situación.

En las próximas horas se aguardan respuestas, caso contrario la suspensión de atenciones sería un hecho a partir de la semana entrante.

