“De casualidad tenía un cajón de armamento militar que me había dado mi primo. En estos años que lo tuve guardado nunca me fijé la fecha que tenía y justo ahora que se cumplió un nuevo aniversario de Malvinas, me di cuenta que tenía como fecha 4-82 Puerto Belgrano”, relató el luthier puntaltense Maximiliano Siracusa en Telefe Noticias.

De esa caja que transportó un misil Maxi hizo arte, y el arte se hizo homenaje para quienes combatieron en Malvinas.

El puntaltense Maxi Siracusa toca la guitarra construida con la caja que transportó un misil a Malvinas. Foto: Captura de TV

Así relataba el músico de Punta Alta su vivencia. “Mutar un objeto militar en algo que da placer como un instrumento y trae un poco de alegría, me parece que es una buena opción de transformación”, dijo.

Nuestra ciudad es una de las más “malvineras” del país, y el luthier guarda recuerdos de aquellos años en los que apenas era un niño.

La caja que transportó un misil se transformó en una guitarra gracias al luthier puntaltense Maximiliano Siracusa. Foto: Facebook

“En el 82 tenía 6 años y vivía en Punta Alta. Tengo el recuerdo de estar encerrado en mi casa con los vidrios tapados con papel porque se sospechaba que podrían bombardear la Base Naval. Fue una situación muy difícil porque no se sabía qué podía pasar”, contó.

El periodista Javier Tucci que está realizando un libro sobre la historia del rock en Punta Alta aportó a Vía Punta Alta: “Maxi comenzó Distorsión Social en el 89; La Masa, As de Pica, Un Día, entre otras fueron sus bandas.