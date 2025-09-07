Liga del Sur: Sporting se quedó con el clásico en el femenino

Sporting se hizo fuerte en casa y se quedó con el clásico puntaltense en el torneo de Fútbol Femenino de la Liga del Sur.

Con goles de Rocío Troncoso, y Lucía Aranda en dos ocasiones el rojinegro se impuso ante por 3 a 2 ante Rosario, que descontó por medio de Carolina Díaz y Ayelén Zeballos.

Rocío Troncoso marca el primer gol en la victoria de Sporting por 3 a 2 en el clásico puntaltense.

Con este resultado Sporting se aseguró el tercer puesto en el tramo regular y buscará concretar el sueño de ascender a la Primera División.

Por el lado de Rosario se encuentra en puestos de clasificación para el tramo decisivo.

Sporting festeja el triunfo en el clásico ante Rosario.

Toda la fecha

Sporting 3 - Rosario 2

Liniers 4 - Empleados de Comercio 1

Estrella de Oro 4 - Pacífico de Bahía 0

Pacífico de Cabildo 1 - Huracán 1

San Francisco 7 - Huracán 0