Vía Punta Alta

Liga del Sur: Sporting se quedó con el clásico en el femenino

En el estadio “Enrique Mendizábal” derrotó a Rosario por 3 a 2. Muy buen partido por la fecha 17 del torneo de Ascenso de la Liga del Sur.

Nicolás Pereyra
7 de septiembre de 2025,

Sporting se quedó con el clásico femenino ante Rosario.

Sporting se hizo fuerte en casa y se quedó con el clásico puntaltense en el torneo de Fútbol Femenino de la Liga del Sur.

Con goles de Rocío Troncoso, y Lucía Aranda en dos ocasiones el rojinegro se impuso ante por 3 a 2 ante Rosario, que descontó por medio de Carolina Díaz y Ayelén Zeballos.

Rocío Troncoso marca el primer gol en la victoria de Sporting por 3 a 2 en el clásico puntaltense.
Con este resultado Sporting se aseguró el tercer puesto en el tramo regular y buscará concretar el sueño de ascender a la Primera División.

Por el lado de Rosario se encuentra en puestos de clasificación para el tramo decisivo.

Sporting festeja el triunfo en el clásico ante Rosario.
Toda la fecha

Sporting 3 - Rosario 2

Liniers 4 - Empleados de Comercio 1

Estrella de Oro 4 - Pacífico de Bahía 0

Pacífico de Cabildo 1 - Huracán 1

San Francisco 7 - Huracán 0

Posiciones: Empleados de Comercio 42; Liniers 40; Sporting 37; Rosario 33; San Francisco 27; Estrella de Oro 23; Pacífico de Cabildo 14; Pacífico de Bahía 10; Olimpo 9; Huracán 5.

