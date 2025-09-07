Liga del Sur: Sporting se quedó con el clásico en el femenino

Sporting se hizo fuerte en casa y se quedó con el clásico puntaltense en el torneo de Fútbol Femenino de la Liga del Sur.
Con goles de Rocío Troncoso, y Lucía Aranda en dos ocasiones el rojinegro se impuso ante por 3 a 2 ante Rosario, que descontó por medio de Carolina Díaz y Ayelén Zeballos.
Con este resultado Sporting se aseguró el tercer puesto en el tramo regular y buscará concretar el sueño de ascender a la Primera División.
Por el lado de Rosario se encuentra en puestos de clasificación para el tramo decisivo.
Toda la fecha
Sporting 3 - Rosario 2
Liniers 4 - Empleados de Comercio 1
Estrella de Oro 4 - Pacífico de Bahía 0
Pacífico de Cabildo 1 - Huracán 1
San Francisco 7 - Huracán 0
Posiciones: Empleados de Comercio 42; Liniers 40; Sporting 37; Rosario 33; San Francisco 27; Estrella de Oro 23; Pacífico de Cabildo 14; Pacífico de Bahía 10; Olimpo 9; Huracán 5.