Vía Punta Alta

Liga del Sur: Sporting jugó mejor pero solo igualó ante San Francisco

Con algunas ausencias el rojinegro empató 1 a 1. El gol lo anotó Gabriel Acosta.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

15 de septiembre de 2025,

Liga del Sur: Sporting jugó mejor pero solo igualó ante San Francisco
Sporting igualó 1 a 1 con San Francisco.

Sporting no pasó del empate como local ante San Francisco por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur. El partido dirigido por Leopoldo Gorosito finalizó 1 a 1.

Valentino Barone en contra abrió el marcador para el “Santo” a los 7 minutos. Con el marcador cuesta arriba el rojinegro acumuló situaciones de gol para, merecidamente, llegar al empate.

Lo alcanzó a los 76 minutos, por intermedio de Gabriel Acosta, quien había ingresado a los 25 del complemento por Thiago Faur.

Con este resultado ambos equipos siguen en zona de Promoción, a 5 puntos de Olimpo, que esta tarde se pone al día cuando enfrente a Liniers.

Toda la fecha

Sporting 1 – San Francisco 1

Libertad 0 – Bella Vista 2

Villa Mitre 0 – Huracán 1

Juegan hoy

Liniers – Olimpo

Posiciones: 1°). Huracán, 10; 2°). Libertad, 8; 3°). Bella Vista, Villa Mitre y San Francisco, 7; 6°). Liniers, 5; 7°). Sporting, 4; y 8°). Olimpo, 2.

Acumulada: 1) Bella Vista, 34; 2) Libertad, 31; 3) Huracán, 28; 4) Liniers, 27; 5) Villa Mitre, 23; 6) Sporting y San Francisco, 21 y 8) Olimpo, 16

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS