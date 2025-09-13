Vía Punta Alta / Fútbol

Liga del Sur: Rosario visita a Tiro Federal por la quinta del Promocional

Desde las 15:30 se enfrentan en el estadio “Onofre Pirrone”. A la misma hora juegan Comercial y La Armonía, puntero y escolta.

Nicolás Pereyra

13 de septiembre de 2025,

Rosario visita a Tiro Federal por la quinta fecha del Torneo Promocional.

Rosario Puerto Belgrano será uno de los equipos que abrirá la quinta fecha del Torneo Promocional de la Liga del Sur cuando, desde las 15:30 visite a Tiro Federal.

El partido se jugará en el estadio Onofre Pirrone y será dirigido por Raúl Kerman.

El tricolor viene de un golear a Pacífico de Bahía y se ubica en el tercer puesto.

A la misma hora, en Ingeniero White, jugarán Comercial ante La Armonía, puntero y escolta.

#LigaDelSur | 👉🏼Convocados ✅Estos son los 18 jugadores convocados por Federico Gómez Peña para la fecha 5 del torneo clausura. #ElClubDeLaCiudad 💙🤍❤️

Publicada por Club Rosario Puerto Belgrano en Viernes, 12 de septiembre de 2025

Toda la fecha

Sábado 15.30hs

Tiro Federal – Rosario

Comercial – La Armonía

Domingo 15.30hs

Dublín – Sansinena

Pacífico de Bahía Blanca – Pacífico de Cabildo

Posiciones: 1°). Comercial, 12; 2°). La Armonía, 10; 3°). Rosario, 7; 4°). Pacífico de Cabildo, 6; 5°). Sansinena, 4; 6°). Tiro Federal, 3; 7°). Dublín y Pacífico de Bahía Blanca, 1.

