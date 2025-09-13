Liga del Sur: Rosario visita a Tiro Federal por la quinta del Promocional

Rosario Puerto Belgrano será uno de los equipos que abrirá la quinta fecha del Torneo Promocional de la Liga del Sur cuando, desde las 15:30 visite a Tiro Federal.
El partido se jugará en el estadio Onofre Pirrone y será dirigido por Raúl Kerman.
El tricolor viene de un golear a Pacífico de Bahía y se ubica en el tercer puesto.
A la misma hora, en Ingeniero White, jugarán Comercial ante La Armonía, puntero y escolta.
Toda la fecha
Sábado 15.30hs
Tiro Federal – Rosario
Comercial – La Armonía
Domingo 15.30hs
Dublín – Sansinena
Pacífico de Bahía Blanca – Pacífico de Cabildo
Posiciones: 1°). Comercial, 12; 2°). La Armonía, 10; 3°). Rosario, 7; 4°). Pacífico de Cabildo, 6; 5°). Sansinena, 4; 6°). Tiro Federal, 3; 7°). Dublín y Pacífico de Bahía Blanca, 1.