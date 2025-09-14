Liga del Sur: Rosario perdió con Tiro Federal y se aleja del primer puesto

Rosario Puerto Belgrano no pudo en su visita al “Onofre Pirrone” de Tiro Federal y cayó por 2 a 1.

Franco Fraysse convirtió los goles del local a los 6 y 25 minutos del segundo tiempo, mientras que Nahuel Cornou descontó para el equipo de nuestra ciudad, a los 93 minutos.

Raúl Kerman fue el árbitro del partido y expulsó a Federico Gómez Peña DT de Rosario y al jugador tricolor Rodrigo González, que estaba en el banco de relevos.

Rosario no pudo aprovechar el cruce entre La Armonía, que derrotó a Puerto Comercial por 1 a 0 y quedó como nuevo líder del Clausura. Ahora el equipo puntaltense está a 6 unidades del puntero y 5 del escolta.

Toda la fecha

Tiro Federal 2 – Rosario 1

Comercial 0 – La Armonía 1

Domingo 15.30hs

Dublín – Sansinena

Pacífico de Bahía Blanca – Pacífico de Cabildo