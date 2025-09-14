Vía Punta Alta / Fútbol

Liga del Sur: Rosario perdió con Tiro Federal y se aleja del primer puesto

El tricolor cayó por 2 a 1 como visitante. La Armonía venció a Comercial y es el nuevo puntero.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

14 de septiembre de 2025,

Liga del Sur: Rosario perdió con Tiro Federal y se aleja del primer puesto
Rosario cayó en su visita ante Tiro Federal. (Foto: La Nueva).

Rosario Puerto Belgrano no pudo en su visita al “Onofre Pirrone” de Tiro Federal y cayó por 2 a 1.

Franco Fraysse convirtió los goles del local a los 6 y 25 minutos del segundo tiempo, mientras que Nahuel Cornou descontó para el equipo de nuestra ciudad, a los 93 minutos.

Raúl Kerman fue el árbitro del partido y expulsó a Federico Gómez Peña DT de Rosario y al jugador tricolor Rodrigo González, que estaba en el banco de relevos.

Rosario no pudo aprovechar el cruce entre La Armonía, que derrotó a Puerto Comercial por 1 a 0 y quedó como nuevo líder del Clausura. Ahora el equipo puntaltense está a 6 unidades del puntero y 5 del escolta.

Toda la fecha

Tiro Federal 2 – Rosario 1

Comercial 0 – La Armonía 1

Domingo 15.30hs

Dublín – Sansinena

Pacífico de Bahía Blanca – Pacífico de Cabildo

Posiciones: 1) La Armonía, 13 puntos; 2) Comercial, 12; 3) Rosario, 7; 4) Tiro y Pacífico de Cabildo, 6; 6) Sansinena, 4; 7) Pacífico BB y Dublin,1.

Temas Relacionados

MÁS DE Fútbol
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS