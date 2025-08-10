La Fragata Libertad dejó Alemania rumbo a Países Bajos

El viernes a las 5 horas de Argentina, la Fragata Libertad de la Armada Argentina soltó amarras en Hamburgo, Alemania, rumbo a Países Bajos.

Previa escala en Noruega, el buque escuela continúa con su 53° Viaje de Instrucción al mando del puntaltense Capitán de Navío Roberto Ariel Gestoso.

En la partida rumbo a Amsterdam fueron despedidos por el Capitán de Navío Mariano Hernán García Bonini, Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aeronáutico a la Embajada de la República Argentina en Alemania; personal de la Armada de Alemania, autoridades locales y portuarias.

Alrededor de 5 mil personas visitaron la embarcación insignia de la Armada Argentina.

Durante la estadía en tierras teutonas se realizaron numerosas actividades, como la recorrida al edificio Rathaus en el barrio de Altstadt, sede del parlamento hamburgués y donde funciona el Ayuntamiento de la ciudad; la sede del histórico Tribunal Internacional de Derecho del Mar y a la Academia Naval de la Armada alemana, en la localidad de Mürwick, Flensburg, donde los Guardiamarinas en Comisión pudieron recorrer las instalaciones del histórico castillo, entre otras.