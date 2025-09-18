Vía Punta Alta / Abuso sexual

La Armada se manifestó sobre la denuncia de abuso sexual que involucra a personal militar

“Al respecto, se han tomado las medidas que estos casos exigen, y se adoptaron las acciones reglamentarias correspondientes para con el personal militar masculino denunciado”, informaron.

Redacción Vía Punta Alta
18 de septiembre de 2025,

La Base Naval Puerto Belgrano

El Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada informó que tomado conocimiento del hecho denunciado por personal militar femenino, se le brindó apoyo a través de la Oficina de Género de este Comando, y Asistencia a la Familia del Hospital Naval Puerto Belgrano.

Al respecto, se han tomado las medidas que estos casos exigen, y se adoptaron las acciones reglamentarias correspondientes para con el personal militar masculino denunciado”, indicaron.

Interviene en el caso la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 12 (UFIJ Nº 12), del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

La Institución expresa su repudio hacia todo tipo de conductas y actos de violencia de género y ratifica que este tipo de acciones violentas y agraviantes hacia las mujeres no son toleradas, resultando incompatibles con los valores que sustentan el accionar de esta Fuerza”, finalizaron.

