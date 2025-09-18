La Armada se manifestó sobre la denuncia de abuso sexual que involucra a personal militar

El Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada informó que tomado conocimiento del hecho denunciado por personal militar femenino, se le brindó apoyo a través de la Oficina de Género de este Comando, y Asistencia a la Familia del Hospital Naval Puerto Belgrano.

“Al respecto, se han tomado las medidas que estos casos exigen, y se adoptaron las acciones reglamentarias correspondientes para con el personal militar masculino denunciado”, indicaron.

Interviene en el caso la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 12 (UFIJ Nº 12), del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

“La Institución expresa su repudio hacia todo tipo de conductas y actos de violencia de género y ratifica que este tipo de acciones violentas y agraviantes hacia las mujeres no son toleradas, resultando incompatibles con los valores que sustentan el accionar de esta Fuerza”, finalizaron.