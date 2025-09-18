Vía Punta Alta / Abuso sexual

Una Marinero denunció a un suboficial de la Armada por abuso sexual

El hecho se habría dado el pasado viernes 12 de septiembre en una vivienda de Punta Alta.

Redacción Vía Punta Alta
18 de septiembre de 2025,

Una Marinero denunció a un suboficial de la Armada por abuso sexual. El hecho se habría dado el pasado viernes 12 de septiembre en una vivienda de Punta Alta.

Tras la denuncia, la UFIJ N°14 de Bahía Blanca lleva a cabo una investigación.

Según trascendió, el abuso se habría dado durante el encuentro que había sido acordado por ambas partes en la casa del hombre. Ya que se conocían en la Armada. La mujer fue asistida en el Hospital Naval de Puerto Belgrano debido al estado de shock en el que se encontraba.

