Hockey: con presencia puntaltense el Sub 14 de Bahía fue campeón ascendió al Argentino “B”

Con la puntaltense Lourdes Brun, el seleccionado Sub 14 de la Asociación Bahiense de Hockey se consagró campeón del Argentino “C” disputado en Monte Hermoso y logró el ascenso al “B”.

La jugadora de Puerto Belgrano tuvo un rol destacado en el equipo bahiense, al anotar uno de los goles en la final que terminó 2 a 1 a favor de su equipo, ante Buenos Aires.

Lourdes ya había anotado otro en la primera fecha, victoria 4 a 3 ante Chaco.

El camino al título continuó con una goleada 5 a 1 a Sudoeste y derrota 4 a 0 ante su rival de la final.

En semifinales fue el turno de otro 5 a 1 a favor, esta vez ante San Luis.

Puntaltenses en Mendoza

Con los Salvador Arrieta y Franco Ruhl, y el entrenador Thiago Parella, (todos de Puerto Belgrano), la selección Sub 14 de Caballeros compitió en Mendoza.