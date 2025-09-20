Gas: rechazo de Diputados bonaerenses al intento de Milei de eliminar zonas frías

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires rechazó, de manera unánime, la decisión del presidente Javier Milei que prevé la eliminación de la ampliación del régimen de zonas frías.

La medida entró en vigencia durante el gobierno de Alberto Fernández en 2021.

La intención de acuerdo al presupuesto elevado por Javier Milei 3 millones de hogares quedarían fuera del beneficio.

De concretarse tendrá impacto directo en la economía de Coronel Rosales y buena parte del sudoeste bonaerense.

En tal sentido, los diputados rechazaron la derogación de esta zona fría. Esta decisión fue acompañada por los Intendentes de la Sexta Sección electoral.