Firman convenio para la construcción del sistema cloacal en el Barrio Gaudi

Este viernes por la mañana en el acto encabezado por el gobernador Axel Kicillof en Bahía Blanca, el intendente Rodrigo Aristimuño firmó un convenio con la provincia de Buenos Aires, para la construcción del sistema cloacal en el Barrio Gaudi.

“ Es una obra largamente esperada por los vecinos: más de 2.200 metros de red, 200 nuevas conexiones y una inversión que supera los 500 millones de pesos. Un avance enorme para el barrio y un paso muy importante para toda nuestra ciudad ”, indicó Aristimuño en sus redes sociales.

“Quiero remarcar algo fundamental: esta inversión es el resultado de las gestiones permanentes que venimos realizando desde el Municipio, y también de la decisión política del Gobernador de seguir acompañando a Coronel Rosales con obras que transforman y mejoran la calidad de vida”, agregó.

“En 2023, durante la campaña, no prometí nada. El único compromiso que asumí fue trabajar todos los días por el distrito donde nací, crecí y me formé. Y hoy, después de dos años de esfuerzo, empezamos a ver resultados concretos”, continuó.

“¿Falta mucho? Por supuesto. Pero sabemos hacia dónde vamos. Con esta forma de trabajar —gestión, diálogo y hechos— y con el acompañamiento de ustedes, estoy seguro de que cuando este camino llegue a destino, habremos dejado una gran huella para nuestra ciudad", finalizó.