Luego de algunos meses de inactividad el año pasado Fabián Tuya volvió a ponerse el buzo de DT para llegar a Tiro Federal que afrontaba el torneo de la Liga del Sur. Un comienzo complicado en aquella campaña, casi lo llevan a la renuncia con pocos partidos jugados. El equipo resurgió la pasada temporada y redondeó un buen torneo.

Con refuerzos para este año, el objetivo de los “Turcos” era ser competitivos y clasificar entre los cuatro. Sin embargo, y sin dejar dudas, de la mano de su DT redondeó una gran torneo; se quedó con la ventaja deportiva y, tras golear a Huracán en la final de los playoff ganó el Apertura. Sorpresa, o no tanto.

En diálogo con Vía Punta Alta, el técnico compartió sus impresiones luego de coronarse el pasado fin de semana.

- Después de un torneo Clausura 2021 que comenzó complicado y terminó bastante mejor, ganaron este Apertura sin dejar dudas. ¿Cómo se explica?

- El año pasado terminó con una muy buena segunda rueda. Pensamos que con unos retoques podíamos pelear este torneo. En principio entrar entre los cuatro sabiendo que los candidatos naturales eran Huracán y Sporting . Nosotros no éramos el candidato de nadie. Con los jugadores que teníamos , chicos que subimos y refuerzos más el día a día fuimos armando un equipo competitivo que de punta a punta fue líder del campeonato. Sostuvimos una intensidad y un nivel de juego que nos permitió ganarles a todos, por lo que creo que el título es merecido.

Tiro Federal festeja la obtención del Apertura Foto: Facebook

- Mencionas la campaña del año pasado. creo que hay un punto determinante. Tiro llega a cancha de Rosario si mal no recuerdo ultimo en la tabla y vos no habías ganado todavía. Ese fue tu primer triunfo. ¿Podes asegurar que ahí empieza esta historia?

- Sin dudas que sí. El partido clave es con Rosario, ahí cambia la historia porque llevábamos una rueda sin ganar y complicados con el descenso. Hicimos una segunda rueda espectacular y quedamos a segundos de clasificar entre los cuatro.

- Terminar el 2021 fue seguramente algo importante, más allá de no haber clasificado. ¿Que cambiaron para no repetir el errores en el comienzo de campeonato y no tener que correr de atrás como el año pasado?

- El año pasado fuimos perjudicados y no pudimos clasificar. Me quedó claro que con el equipo que terminó jugando el año pasado, mas los chicos del club que teníamos vistos y la llegada de refuerzos podíamos armar un plantel competitivo que demostró tuvo con que ser protagonista del campeonato.

Hicimos un equipo competitivo y el título es merecido dijo Fabián Tuya. Foto: La Nueva

- ¿Cómo llevaron la presión, si es que hubo, de estar siempre arriba cuando muchos podían pensar Tiro se cae?

- Lo hablamos todos los días. Todos decían que nos íbamos a caer y nosotros lo escuchábamos. Eso nos hizo más fuerte día a día. Para todos los candidatos eran otros y creo que muchos equipos no sabían como íbamos a jugar. Hablamos mucho para no caernos, porque le íbamos a dar de comer a los que estaban esperando eso.

- En ese contexto tuvieron que sortear algunos momentos en los que casi les dan para hablar a los que esperaban se cayeran. Pierden con Huracán y se les venía Sporting, al que le ganan y en la final no dejaron dudas con Huracán. ¿Por qué superaron esos momentos difíciles y terminaron siendo mejores que ellos, los candidatos?

- Fueron claves los dos partidos con Sporting y Huracán en la primera rueda porque fuimos visitante y empatamos bien. En la segunda rueda perdemos con Huracán pero fue uno de los mejores partidos que jugamos. Eso nos dejó tranquilos para enfrentar a Sporting, aunque lógicamente algunos fantasmas hubo, pero dependíamos de nosotros y fuimos claro dominadores.

La final con Huracán fue parecido al partido anterior. Ellos erraron y nosotros convertimos y después manejamos el trámite todo el partido.

- En el Clausura van ser mirados de otra manera y a la vez superar algo que les pasa a muchos que ganan la primera parte del año y luego decaen. ¿Cómo se trabaja para sobrellevar esas situaciones que se pueden presentar?

Los rivales van a poner las miradas en nosotros. Pero la única manera de no caernos es estar conscientes, que solo ganamos una parte de la temporada, que es muy importante, pero todavía falta mucho. Tenemos que seguir trabajando con la humildad que estuvimos trabajando durante el Apertura.

Ante Sporting, Tiro Federal se aseguró el "1" en el tramo regular. Foto: La Nueva

Ya para ir terminando te hago un par de preguntas sobre los clubes de Punta Alta. ¿Qué pasó que no dirigiste a Sporting en el regional amateur y como lo viste cuando lo enfrentaste?.

No dirigí a Sporting porque los dirigentes quisieron otro director técnico y están en todo su derecho. No soy quien para hablar, pero cuando lo enfrenté no lo vi bien, en Punta Alta, no nos pasaron por arriba como necesitaban hacerlo para quedar punteros pese a que nosotros tuvimos muchas ausencias y en la segunda rueda fuimos amplios dominadores todo el partido. Espero que para el Clausura con los jugadores de calidad que tiene pueda hacer un mejor torneo, porque la gente se lo merece.

- Conociendo el fútbol de Punta Alta y habiendo estado en el club. ¿Cómo se explica el presente de Rosario?

- El presente de Rosario es una lástima porque es un grande de la Liga del Sur. Es grave que no haya clasificado en la “B”, lo dirigentes sabrán cómo resolverlo. Está claro que traer por traer jugadores de afuera no es la solución. Tendrán que trabajar en el fútbol formativo y potenciarlo, además de buscar jugadores en la Liga, que hay muchos.