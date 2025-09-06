Elecciones 2025: Quiénes se van, quieren seguir y llegar al Concejo Deliberante

La mitad del Concejo Deliberante se renovará tras las elecciones de este domingo. Se ponen en juego 9 de las 18 bancas del cuerpo legislativo local.

Los que no pueden y los que quieren seguir.

En este escenario no podrán renovar por haber cumplido 8 años en la banca: Néstor Martínez (UCR), Nicolás Aramayo (PRO), Liliana García (Primero Rosales) y Rodrigo Sartori (Fuerza Patria), (su banca actualmente la ocupa Julián Pereyra).

En tanto quienes ponen su banca en juego y buscan continuar son: Encarnación Quiroga, ex Juntos ahora en La Libertad Avanza, Andrea Vogel disuelto Juntos integra Potencia, Virginia Giorno (Fuerza Patria), Lisandro Delle Donne (Bien Común ahora Somos Buenos Aires) y Mariano Dello Russo (ex Alianza Juntos, ahora como candidato a Diputado en Somos Buenos Aires.

En resumen de los 5 que terminan en mandato 4 se acomodaron con buenas expectativas para seguir, y el restante busca llegar a la legislatura.

Las listas que compiten

- Fuerza Patria: Julián Pereyra, Virginia Giorno y Hugo Schamber, para concejales titulares; y Martín Cáceres, Luciana Rivas y Hernán Beltramo, como consejeros escolares.

- Somos: Lisandro Delle Donne, Estefanía Díaz e Ignacio Burgos, como concejales titulares, y Corina Lauman, Agustín Kroneberger y Johanna González.

- Potencia: Carlos Gabbarini, Andrea Vogel y Cristian Franco, como candidatos a concejales titulares, y Mabel De Dios, Alejandro Pacheco y María Zapata Lagun, como consejeros escolares.

- La Libertad Avanza: Ezequiel Lencina, Encarnación Quiroga y Santiago Maidana, como concejales titulares; y Jessica Sánchez, Marcelo Galli y Julieta Ortiz, como consejeros escolares.

- IVR (Alianza y Libertad): Rodrigo Studio, Liliana Viveros y Mariano Neira, como concejales titulares; y María Rossello, Miguel Donato y Verónica Romero, como consejeros escolares.

- Por Primero Rosales: En la lista como candidatos a concejales titulares irán Candela Bouscayrol, Gustavo Obelar, Gabriela Tsusinsky. Se postulan como consejeros escolares titulares Franco Romo, Elba Ávila y Emiliano Díaz.

- Es con vos, es con nosotros: Jorge Kallister, Isabel De Negri y Matías González, para concejales titulares, y Camila Denk, Oscar Bauchi y Johanna González, para consejeros escolares.

- Frente de Izquierda: Juan Alonso, Gladys Acha, y Juan Sánchez, como concejales titulares, y Rocío Zaragoza, Jared Rodríguez y Rocío Pereyra, como consejeros escolares.

Buscan un lugar en la legislatura

Con diferentes expectativas, son cuatro los rosaleños que buscarán llegar a la Cámara de Diputados: Miriam Riat, por Fuerza Patria; Roxana Almirón, por Potencia; Mariano Dello Russo, por Somos; y Ricardo Leprón, por Unión y Libertad (fue candidato a Intendente por La Libertad Avanza).