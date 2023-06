El acto oficial por el Día de la Bandera se realizó en el Teatro Colón

El acto por el 203 aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano y la conmemoración del “Día de la Bandera” tuvo lugar en la sala principal el Teatro Colón. El mismo fue encabezado por el intendente Mariano Uset, quien destacó el rol y las virtudes de Manuel Belgrano. También estuvieron el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Aramayo, además autoridades legislativas, políticas, provinciales, de la Armada y representantes de las distintas instituciones del distrito.

“Su generosidad extrema hizo que la muerte lo encontrara a los 50 años pobre prácticamente, sin bienes, sin herederos millonarios de los que no se conocen oficio, sin amigos enriquecidos por su posición en el poder y sobre todo, sin deudas ni condenas con la justicia”. destacó.

“Lo recordamos fundamentalmente como un intelectual, con convicciones patrióticas firmes y trabajador al servicio del progreso y de la educación. Tan normal y tan humanizante su imagen, que cosechó tantos éxitos como fracasos”, agregó Uset.

“Sus ideas liberales eran poco realizables en el marco de una colonia, por lo tanto gestó y participó de la Revolución de Mayo, pero también puso el cuerpo en la guerra de la independencia con victorias fundamentales como la de Tucumán y Salta y también conoció la derrota”.

“Sus logros, sus recompensas económicas habían ido a la construcción de escuelas. Se fue en paz un día como hoy, balbuceando, ¡ay, patria mía! Su lápida se grabó en el mármol de la cómoda de su hermano”, destacó el Intendente.

“Su humildad y su normalidad lo llevó a pretender no ser el padre de la patria y conformarse solo con ser un buen hijo de ella. Como testimonio de su ejemplo, nos dejó una bandera para que nos cobije en todas nuestras intenciones, en todos nuestros esfuerzos y en todo nuestro trabajo para la construcción de un país grande y soberano. No perdamos su ejemplo, no perdamos su testimonio y no perdamos de vista nuestra bandera única y de todos”, concluyó Uset.

Durante el acto, el intendente estuvo acompañado por los secretarios de Gobierno, Diego Romano; Coordinación y Gestión, Carla Gómez; y de Obras y Planeamiento, Milagros Medina.

También estuvieron presentes la presidente del Consejo Escolar, Tatiana Gracia, además de concejales y consejeros escolares. Acompañaron también otros funcionarios municipales, autoridades políticas, de la Armada, y representantes de una enorme cantidad de instituciones de sociales, gremiales, fomentistas, culturales y educativas del distrito.