Desbordes cloacales en Mitre y 17 de Agosto, motivan el reclamo del PRO

Los reclamos a ABSA, esta vez, por los graves desbordes cloacales en Mitre y 17 de Agosto, volvieron a estar en el debate del Concejo Deliberante.

En la última sesión la concejal del bloque PRO, Natalia García Luna, calificó como crítica la situación en dicha esquina.

“Los continuos desbordes cloacales generan serios problemas de salud, tránsito y deterioro de la vía pública”, describió la edil.

A través del pedido enviado las oficinas de ABSA local y central, se solicita la urgente intervención y solución para la problemática del sector.

“Los líquidos cloacales acumulados provocan anegamientos constantes, roturas en la calzada, malos olores y proliferación de insectos y roedores, lo que incrementa los riesgos sanitarios y afecta la calidad de vida de los vecinos de la zona. Además, la falta de reparación integral de la calzada dificulta la circulación vehicular y peatonal, generando riesgo de accidentes”, agregó García Luna.

Finalmente la concejal manifestó: “Este no es el primer pedido que hacemos a la empresa ABSA, pero lamentablemente seguimos sin respuestas concretas. Los vecinos necesitan una solución integral y definitiva, no intervenciones parciales que dejan el problema igual o peor”.