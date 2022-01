La primera polémica del 2022 en el ambiente político de Coronel Rosales no se hizo esperar. El primer día hábil del año el concejal de Juntos, Santiago Maidana se refirió públicamente al pedido de información sobre el siniestro vial ocurrido a mediados de diciembre que tuvo como protagonista al delegado regional de la CNRT, el puntaltense Daniel Medina.

Maidana acusó al referente de Bien Común y funcionario nacional de ser poco transparente con el accidente que lo tuvo como protagonista y sugirió que “debe dar un paso al costado”.

Medina respondió

“Estoy tratando de procesar esta terrible situación reciente con mi esposa y mis hijos. Lamento el uso político que el concejal Maidana quiere darle a esto, más cuando su bloque sabía del accidente hace varios días. Gracias a Dios puedo estar con mi familia y contestarle, ojalá que nunca le ocurra un accidente similar al que me tocó atravesar. Y a todos... usen el cinturón siempre, a mi me salvó”. expresó respondió Medina.

Ante la jugada oficialista especificó: “Hace 2 semanas sufrí un accidente por culpa de un conductor imprudente que casi me cuesta la vida”.

Entre sus explicaciones el ex concejal vecinal dijo: “Apenas salí del Hospital hice la denuncia penal y policial correspondiente y me presenté como particular damnificado dado que gracias a varios testigos y la Policía el responsable del siniestro fue identificado”.

En diálogo con Vía Punta Alta, Medina indicó que el accidente se produjo en proximidades de Azul y que tras la mala maniobra el camionero que impactó sobre el vehículo oficial de la CNRT que terminó volcando, se dio a la fuga.

En cuánto a la presentación judicial, Daniel Medina dijo que a pesar de ser abogado, delegó en un colega el trabajo de la demanda, para tomar distancia de la situación y no tener que revivirla mientras la causa avance.

Sobre las consecuencias del accidente contó que ante algunos dolores se hizo atender en la Sala Médica del barrio Nueva Bahía Blanca, “por lo tanto nunca oculté mi condición”. Además señaló que tras informar del siniestro a las autoridades de la CNRT recibió “una contención y atención de 10″.