Coronel Rosales se suma a la Jornada de visibilización y reclamo Docente

En el marco del plan de lucha impulsado por CTERA, en Punta Alta la actividad de este miércoles 8 de octubre tendrá lugar a las 10 hs, en Murature y Rivadavia.

Viviana Montenegro

8 de octubre de 2025,

Los docentes reclaman por la restitución del FONID y una mejora salarial

En el marco del plan de lucha impulsado por CTERA, Coronel Rosales se suma a una nueva Jornada de visibilización y reclamo Docente.

La actividad tendrá lugar este miércoles 8 de Octubre desde las 10 horas en Murature y Rivadavia. La jornada busca fortalecer la participación comunitaria y visibilizar la defensa de la educación pública

Se desarrollará una clase abierta con el objetivo de informar y reflexionar sobre:

  • El financiamiento educativo
  • Las razones del rechazo al Presupuesto 2026 de Nación
  • Los efectos del desfinanciamiento y los recortes en el sistema educativo

Además, se realizará la firma de un petitorio que luego será entregado en el Honorable Concejo Deliberante y una charla abierta con vecinos.

