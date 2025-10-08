Coronel Rosales se suma a la Jornada de visibilización y reclamo Docente

En el marco del plan de lucha impulsado por CTERA, Coronel Rosales se suma a una nueva Jornada de visibilización y reclamo Docente.
La actividad tendrá lugar este miércoles 8 de Octubre desde las 10 horas en Murature y Rivadavia. La jornada busca fortalecer la participación comunitaria y visibilizar la defensa de la educación pública
Se desarrollará una clase abierta con el objetivo de informar y reflexionar sobre:
- El financiamiento educativo
- Las razones del rechazo al Presupuesto 2026 de Nación
- Los efectos del desfinanciamiento y los recortes en el sistema educativo
Además, se realizará la firma de un petitorio que luego será entregado en el Honorable Concejo Deliberante y una charla abierta con vecinos.
