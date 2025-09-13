Con sus alfajores lleva el nombre de Pehuen Co a todo el país y fue reconocida por el Concejo Deliberante

Ana Lía Sotelo fue reconocida como personalidad destacada de Coronel Rosales por una iniciativa presentada en el Concejo Deliberante desde el bloque Fuerza Patria.

La propuesta del bloque oficialista contó con la aprobación unánime del cuerpo legislativo.

Se reconoce “su destacada trayectoria y logros alcanzados con su PyME de chocolatería y pastelería, “Dulce Ani Pehuen Co”, luego de reiterados triunfos en el Campeonato Mundial del Alfajor, durante años consecutivos“.

“Ana Lía representa y promueve nuestra comunidad, visibiliza la localidad de Pehuen Co, siendo un ejemplo del valor del emprendimiento, la dedicación, la producción y la identidad“, indicaron los autores de la iniciativa.