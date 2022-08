Casi 300 jóvenes participaron ayer de la cuarta edición del programa “Tu primera licencia en Rosales”, organizado por la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial del Municipio, allí recibieron la capacitación previa al examen que se les tomará el 16 de agosto y que será válida a la hora de tramitar la licencia de conducir.

“Tu primera licencia en Rosales” tiene como objetivo lograr que los jóvenes y adultos que rindan el examen teórico para tramitar su licencia de conducir por primera vez, tengan la información necesaria que les permita capacitarse para obtener su licencia habilitante.

En el Teatro estuvo presente el intendente Mariano Uset, acompañado por la diputada provincial Abigaíl Gómez, la secretaria de Coordinación y Gestión, Carla Gómez, el director de Tránsito, Adrián Otero, y la Jefa de Inspectores, Romina Matarazzo.

También participaron de las disertaciones con un emotivo testimonio las representantes de la ONG “Estrellas Amarillas, María Julia Sandoval y Sandra Romero.

“Estamos acá para mucho más que enseñarles las señales de tránsito, el objetivo es que salgan de acá los futuros conductores conscientes”, dijo el intendente Uset al abrir la jornada.

“Queremos que sean conscientes no solo de la responsabilidad y el deber ciudadanos, sino conscientes de ustedes mismos y sus amigos, que se suben a su moto sin casco o que suben a sus autos mientras ustedes conducen alcoholizados”, añadió.

“Cuando avisamos que van a haber controles de alcoholemia no se lo decimos para que no salgan, para que no se diviertan, ni siquiera para que no tomen. Se lo decimos para que no manejen. No conduzcan si bebieron alcohol”, dijo Uset.