Básquet: los equipos puntaltenses ponen en marcha su ilusión en el torneo de Segunda

Esta noche, desde las 21 horas, se pondrá en marcha el torneo de Segunda de la Asociación Bahiense de Basquetbol.

Este certamen tendrá importancia en ambos extremos de las ubicaciones a la posibilidad de ascender a Primera se le agrega que, a partir del año próximo, se conformará el campeonato de Tercera, que estará integrado en principio por los equipos que finalicen entre los últimos 8 de la tabla.

La temporada 2025, que llevará el nombre de César Aníbal “Tito” Loustau, gloria de Sportivo Bahiense y diferentes selecciones.

La fecha para de los puntaltenses

En un duelo entre equipos de nuestra ciudad, en el estadio Luis Polizzi, Ateneo enfrentará a Pellegrini. Dirigirán de Mariano Enrique, Ariel Di Marco y Alexia González.

Comandante Espora será local en el José Galié, ante La Falda. Arbitrarán Alejandro Vizcaíno, Ariel Mallimaci y Lucas Mazzarini.

En otro partido que se jugará en nuestra ciudad Los Andes, en José D´Amico, recibira a Barrio Hospital. Marjorie Stuardo, Juan Gabriel Jaramillo y Mauro Guallan pitarán.

Altense será visitante ante Velocidad y Resistencia. Van a ser jueces Alejandro Ramallo, Horacio Sedán y Leandro Bressan.

Los planteles

Altense: Juan Manuel Bicondoa (ex San Lorenzo), Daniel Agalupe, Nahuel Altamirano, Braian Baier, Ezequiel Pordomingo, Bruno D´Amico, Mateo Ortega, Nahuel Zanabria (ex Pellegrini), Francisco Testa (ex Barrio Hospital), Santiago Ticozzi, Lautaro Jaimes (ex Olimpo), Máximo Simoncini, Joaquín Gómez, Franco Giusiano, Alvaro Lorca, Bautista Rodríguez, Tomás Alvarez y Genaro Simoncini. DT: Nicolás Altamirano.

Ateneo: Matías Leiva (ex Altense), Brian Solchman, Nahuel Ilacqua, Franco Bettio, Ian Costa, Franco Percello, Daniel Ezcurra, Julián Ripoll, Hernán Martínez, Marcos Casco, Nicolás Bejarano y Lucas Gómez Ponce. DT: Alexis Amarfil.

Espora: Bruno Sacomani, Alan Lera, Nicolás Themtham, Martín Pérez, Enzo Zandonadi, Andrés Miguez, Mauricio Miguez, Boris Kumorkiewicz, Mateo Achor, Mateo Barrera, Benjamín Falcioni, Julián Martínez, Lorenzo Giorgiani, Juan Martínez y Lázaro Santiloni. DT: Mauro Sacomani.

Los Andes: Matías Bergés (ex Barracas), Tomás Carvalhosa (Independiente), Leandro Orosco (ex Independiente), Tobías Berthe, James Danzey, Franco Líbero, Mauro Véliz, Federico Godeas (ex Altense), Danilo Pucheta (ex Altense), Gastón Martínez (ex Ateneo) y Matías Gómez (ex Espora). DT: Enrique Moreno.